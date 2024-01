Họa sĩ mang 'đất, nước, gió, lửa và tâm' vào triển lãm ở TP.HCM

Khởi động năm mới, họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật thị giác ấn tượng mang tên "The Light and Instincts of Art" tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (quận 1). Với thông điệp "Đất - Nước - Gió - Lửa và Tâm", người thưởng lãm được hòa vào một hành trình đặc biệt của nghệ sĩ, thấy được sự tỉnh thức trong quá trình sáng tạo của anh. Đây không chỉ là cột mốc ghi dấu hành trình đầy trăn trở suốt 13 năm của cá nhân họa sĩ, mà còn là dịp kết nối các nghệ sĩ trẻ ứng dụng công nghệ vào thực hành nghệ thuật đương đại, mở ra vô hạn các thể nghiệm và tiềm năng cho tương lai.