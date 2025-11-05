HLV Wenger chỉ ra hai CLB duy nhất có thể ngăn cản Arsenal

Cựu HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đang có cơ hội thật sự để giành Champions League mùa này, nhưng khẳng định Bayern Munich và PSG là hai đối thủ có thể ngăn cản hành trình của đội bóng cũ.

Cựu HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đang có cơ hội thật sự để giành Champions League mùa này.

Sau chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague thuộc League Phase, Champions League, Arsenal nối dài mạch bốn trận toàn thắng tại Champions League. Đó cũng là trận thứ tám liên tiếp họ giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, thành tích phản ánh sức mạnh và sự ổn định hiếm thấy. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng London đang chơi với phong thái tự tin, kỷ luật và cân bằng ở cả hai đầu sân.

Arsenal hiện được đánh giá là một trong những tập thể toàn diện nhất châu Âu. Họ tấn công hiệu quả, phòng ngự chặt chẽ và thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch thực thụ. Tuy vậy, Arteta vẫn yêu cầu học trò giữ đôi chân trên mặt đất. Ông nhắc nhở rằng con đường tới đỉnh châu Âu luôn khắc nghiệt và không chấp nhận bất kỳ sự chủ quan nào.

Phát biểu trên Metro Sport, ông Wenger chia sẻ: “Arsenal có thể vô địch Champions League. Nhưng ngoài nước Anh, chỉ có hai đội có thể cản bước họ, Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Cả hai gần như chắc chắn vô địch quốc nội, nên toàn bộ mùa giải của họ sẽ dồn cho Champions League”.

Nhận định của “Giáo sư” (biệt danh HLV Wenger) phản ánh rõ thách thức trước mắt. Bayern vẫn là cỗ máy chiến thắng của nước Đức, còn PSG sở hữu dàn sao đẳng cấp và khát khao châu Âu chưa bao giờ tắt. Dẫu vậy, với phong độ hiện tại, Arsenal có lý do để tin rằng mùa giải này có thể là thời khắc họ viết lại lịch sử, giấc mơ mà chính Wenger từng đến gần nhưng chưa thể chạm tới.