HLV tuyển Indonesia: 'Bàn thứ 2 của Iraq là 100% việt vị'

"Tôi muốn nhấn mạnh về bàn thứ hai của Iraq. Chúng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Pha bóng này 100% việt vị", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết. "Rõ ràng là Iraq chiếm ưu thế và chơi tốt hơn Indonesia. Nhưng nếu bàn thắng thứ hai của Iraq không được công nhận, pha bóng đó rõ ràng là sai lầm của trọng tài, thì chúng tôi có thể đã tìm được kết quả hòa hoặc thậm chí giành chiến thắng. Đó là những gì tôi nghĩ".

Tối 15/1, tuyển Indonesia để thua 1-3 trước Iraq ở bảng D của Asian Cup. Trận này, tuyển Iraq có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào phút 45+7 sau tình huống gây tranh cãi

Osama Rashid tận dụng pha bắt bóng thiếu an toàn của thủ môn Ernando Ari để đệm tung lưới Indonesia. Ở ngoài đường biên, HLV Shin Tae-yong tỏ rõ sự không hài lòng, cho rằng bàn thắng của Iraq không hợp lệ bởi cầu thủ của đại diện Tây Á việt vị từ trước đó.

Ngay trước tình huống Rashid ghi bàn, thủ thành Ernando xuất sắc cản cú sút cận thành của Muhanad Ali. Ở tình huống này, HLV Shin cho rằng Iraq phải bị thổi phạt việt vị, bởi số 10 nhận bóng ở vị trí việt vị.

Chia sẻ thêm về tình huống gây tranh cãi, HLV Shin Tae-yong cho rằng quyết định sai lầm của trọng tài có thể làm xấu hình ảnh của Asian Cup. Cựu thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc hy vọng những sai lầm như vậy sẽ không tái diễn.

"Quyết định của trọng tài làm giảm hình ảnh và giá trị của Asian Cup. Tôi rất thất vọng với quyết định của trọng tài khi công nhận bàn thắng thứ hai cho Iraq. Hơn hết, đó là thời điểm quan trọng của trận đấu", HLV Shin Tae-yong cho biết thêm.

Sau cùng, thuyền trưởng tuyển Indonesia lên tiếng khích lệ đội nhà, cho rằng các cầu thủ đã thi đấu đầy nỗ lực. Hơn nữa, ông thầy người Hàn Quốc nhìn ra những điểm sáng trong màn trình diễn của học trò, cho rằng khó đòi hỏi gì hơn ở tập thể gồm nhiều cầu thủ và còn non nớt kinh nghiệm.

Vào ngày 19/1, tuyển Indonesia sẽ gặp Việt Nam ở lượt trận thứ hai của vòng bảng. Đây là trận đấu mang tính quyết định số phận các đội.

