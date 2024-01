Hết thời mua cất tủ, người trẻ ngày càng chuộng trang sức vàng

Không còn quan niệm chỉ dành cho người lớn tuổi hay dịp trọng đại, trang sức vàng ngày càng được người trẻ ưa chuộng nhờ thiết kế tinh xảo, hợp thị hiếu.

Là một nhân viên kinh doanh, thường xuyên gặp gỡ đối tác, Hải My (quận 1, TP.HCM) luôn cố gắng duy trì vẻ ngoài chỉn chu, ấn tượng. Với cô, phụ kiện phù hợp sẽ giúp tổng thể outfit bắt mắt, ấn tượng hơn.

Vì vậy, tủ đồ của Hải My luôn đầy ắp các loại trang sức với kiểu dáng đa dạng. Nữ nhân viên chia sẻ từng chỉ thích mua một số nhãn hiệu phụ kiện thời trang giá rẻ, đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ, dễ phối. “Tuy nhiên, các trang sức này có độ bền không cao, nhiều món phai màu, đứt, gãy, một số còn khiến da nổi mẩn đỏ. Lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về chất liệu cao cấp như vàng”, Hải My kể lý do “bén duyên” với trang sức vàng.

Trang sức vàng được ưa chuộng

Trước đây, Hải My giữ suy nghĩ trang sức vàng chỉ hợp làm quà cưới hay dành cho người lớn tuổi. Được cha mẹ, chị gái lì xì dây chuyền, vòng vàng dịp Tết, nữ nhân viên cũng đem cất tủ làm kỷ niệm chứ ít khi dùng tới.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó dần thay đổi khi cô tìm hiểu và nhận thấy thị trường trang sức vàng đang không ngừng thay đổi để phù hợp xu hướng, thị hiếu khách hàng với đa dạng mẫu mã, thiết kế tinh xảo hơn. Suốt một năm nay, đều đặn mỗi 3-4 tháng lương, cô dành một phần sắm sửa trang sức vàng theo phong cách yêu thích.

“Những món trang sức bằng vàng một mặt đẹp, có giá trị sử dụng lâu dài, một mặt mang lại cảm giác an tâm vì bản thân đang tạo được thói quen tích lũy cho tương lai”, My chia sẻ.

Trang sức vàng tôn lên vẻ quyến rũ, quý phái của người sử dụng.

Không riêng Hải My, nhiều người trẻ cũng dần yêu thích và xem trang sức vàng là item không thể thiếu khi phối cùng outfit xuống phố. Riêng về màu sắc, người trẻ đã có kha khá lựa chọn, bên cạnh màu vàng đặc trưng, vàng còn có lựa chọn khác là sắc vàng trắng và vàng hồng.

Trong khi vàng trắng có sắc ánh kim lấp lánh, khả năng phản quang tốt, ít bị hao mòn, biến dạng thì vàng hồng sở hữu tone màu nhẹ nhàng nền nã, lãng mạn, phù hợp làm nhẫn, vòng tay cho phái nữ.

Chỉ cần biết cách phối cùng trang phục, món trang sức dễ dàng tôn lên sự sang trọng cho tổng thể outfit, giúp người trẻ vẫn phong cách, rực rỡ mà không lo bị “cộng” thêm tuổi

Đa dạng lựa chọn, phong cách

Với nhiều người trẻ, trang sức không chỉ là vật trang trí, góp thêm phần lấp lánh cho trang phục mà còn tôn lên gu thẩm mỹ, vẻ đẹp và khí chất. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người dùng, các thương hiệu trang sức không ngừng cập nhật bộ sưu tập mới với thiết kế ấn tượng, “bắt trend” đi đôi chất lượng.

“Giữa vô vàn lựa chọn, tôi chỉ an tâm chọn sản phẩm, thiết kế từ thương hiệu uy tín. Bỏ ra số tiền không nhỏ mua trang sức, tôi đòi hỏi món trang sức mình sở hữu phải chỉn chu, kiểu dáng hợp thời trang và đặc biệt có giá trị để có thể tích luỹ hoặc dễ dàng thu đổi”, Thu Hằng (quận 3, TP.HCM) chia sẻ.

Như đã thành truyền thống, cuối năm nào Thu Hằng cũng đến cửa hàng PNJ gần nhà để sắm trang sức tặng bản thân sau thời gian nỗ lực kinh doanh. Cuối năm nay, nữ doanh nhân bị thu hút bởi bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý mới nhất của PNJ với các biểu tượng độc đáo.

PNJ vừa ra mắt BST trang sức Kim Bảo Như Ý với biểu tượng độc đáo.

Qua lời giới thiệu, chị Hằng biết bộ trang sức lấy cảm hứng từ những mong cầu, nguyện ước trong dịp năm mới. Chị Hằng bày tỏ: “Với người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, vàng còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc. Vì vậy, tôi đánh giá cao tinh thần sáng tạo, thông điệp sâu sắc mà thương hiệu truyền tải qua bộ trang sức”.

Cụ thể, Kim Bảo Như Ý xoay quanh biểu tượng chủ đạo là hình ảnh mặt gậy như ý cùng cỏ 4 lá tượng trưng cho may mắn, tốt lành. Bạn dễ dàng nhận ra đồng kim tiền đại diện cho tài lộc mỗi dịp Tết đến, xuân về và hình trái tim được lồng ghép một cách khéo léo, gợi nhớ đến tình yêu vĩnh cửu.

Mỗi bộ trang sức trong Kim Bảo Như Ý đều mang ý nghĩa, giá trị riêng.

Mỗi bộ trang sức trong Kim Bảo Như Ý mang ý nghĩa riêng. Trong khi trang sức chủ đề Tài Lộc ngụ ý cầu lộc phát tài, khai mở hành trình xuân Giáp Thìn bằng sự thăng hạng trong tài chính thì trang sức Công Danh cầu lộc công danh, sự nghiệp. Những mẫu trang sức chủ đề Tình Duyên gửi gắm mong cầu về mối lương duyên như ý nguyện hoặc dành riêng cho cặp đôi đầu năm mới với lời chúc bền chặt, bộ trang sức Bình An cầu mong sức khỏe đủ đầy.

Không dừng lại ở ý nghĩa tinh thần dịp năm mới, trang sức Kim Bảo Như Ý còn ghi điểm với các thiết kế sang trọng, hiện đại, dễ dàng mix-match theo đa dạng phong cách. Người trẻ có thể tự tin thưởng cho bản thân hoặc chọn thiết kế trong bộ sưu tập này làm món quà giá trị gửi đến người thân, đối tác, bạn bè dịp đầu năm mới.

Khách hàng xem thêm các thiết kế trong bộ sư tập trang sức Kim Bảo Như Ý tại đây.