Hé lộ tay súng gây án mạng sốc bên ngoài khách sạn Hilton ở New York

Một cuộc truy bắt ráo riết đang diễn ra ở Manhattan sau khi CEO của một trong những công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ bị bắn chết gây chấn động New York hôm 4/12.

Khoảnh khắc CEO UnitedHealthcare bị bắn chết trên đường phố CCTV ở Manhattan (New York) ghi lại cảnh một người đàn ông đeo khẩu trang tiếp cận và nổ súng liên tục vào CEO Brian Thompson, một trong những công ty bảo hiểm y tế lớn nhất ở Mỹ.

Theo Sở cảnh sát New York (NYPD), một người mang súng đã phục kích Giám đốc điều hành (CEO) Brian Thompson của công ty UnitedHealthcare bên ngoài một khách sạn ở Midtown, trung tâm của các khu thương mại và du lịch của thành phố, và nổ súng trước khi chạy trốn về phía Central Park (Công viên Trung tâm).

New York Times đưa tin video giám sát do tờ báo này tiếp cận được cho thấy tay súng đi bộ phía sau CEO Brian Thompson khi ta đến gần một trong những lối vào của New York Hilton Midtown vào khoảng 6h45 sáng 4/12.

Kẻ tấn công nổ súng vào ông Thompson. Vị CEO loạng choạng và cố gắng quay về phía người nổ súng.

Video cũng cho thấy tình tiết được các điều tra viên xác định là khẩu súng lục bị kẹt trong quá trình nổ súng và kẻ tấn công nhanh chóng thông tắc và tiếp tục bắn. Ông Thompson ngã gục trên lề đường và tay súng bỏ chạy.

Cảnh sát trưởng thành phố New York Jessica Tisch cho biết kẻ tấn công đã đợi ông Thompson, không để tâm tới những người qua đường khác, rồi bắn vào lưng và chân vị CEO.

Ba vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường, trên Phố 54 giữa Đại lộ 6 và Đại lộ 7. Các điều tra viên cho biết kẻ nổ súng đã chạy trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc xe đạp điện Citi Bike và sau đó bị phát hiện trong công viên nổi tiếng ở trung tâm Manhattan.

Một viên chức thực thi pháp luật nắm thông tin về cuộc điều tra cho biết với điều kiện giấu tên rằng nghi phạm đã vào một quán Starbucks gần đó trước khi xảy ra vụ nổ súng.

Hình ảnh nghi phạm từ camera giám sát. Ảnh: Sở cảnh sát New York.

Hình ảnh giám sát từ cửa hàng do cảnh sát công bố cho thấy một người đàn ông da trắng mặc áo khoác trùm đầu tối màu với khẩu trang tối màu che miệng và mũi. Các hình ảnh khác do New York Times thu thập được từ gần hiện trường cho thấy kẻ tấn công đã đến khu vực xảy ra vụ nổ súng ít nhất 10 phút trước đó.

Viên chức thực thi pháp luật nói trên cho biết ông Thompson gần đây nhận được một số lời đe dọa và cảnh sát đang điều tra nguồn gốc và bản chất chính xác của những lời đe dọa đó. Song giới chức trách cũng lưu ý rằng các giám đốc điều hành những doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe thường có thể nhận được những lời đe dọa vì tính chất đặc thù của công việc.

Vụ nổ súng xảy ra vào buổi sáng trong ngày diễn ra hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty tại thành phố New York. Các bài thuyết trình đang được đưa ra tại hội nghị khi tin tức về vụ nổ súng bắt đầu lan truyền.

Ryan Langston, một nhà phân tích trong số khán giả sự kiện, cho biết những người tham dự bắt đầu nhận được thông báo trên điện thoại và căn phòng "nhanh chóng trở nên rất u ám, tĩnh lặng".

