Hé lộ dàn chị đẹp xuất hiện tại 'Hành trình Lan tỏa khí chất'

Dịp 8/3 này, các chị đẹp Mỹ Linh, Phương Vy, H'Hen Niê, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Phương Anh Đào sẽ lần lượt xuất hiện trong “Hành trình Lan tỏa khí chất của” PNJ.

Tại chương trình, họ sẽ chia sẻ những câu chuyện “đạp gió rẽ sóng” nhiều cảm hứng của bản thân.

Dàn chị đẹp truyền cảm hứng

Mới đây, fanpage PNJ đã công bố danh sách các chị đẹp xuất hiện trong “Hành trình Lan tỏa khí chất” do nhãn hàng tổ chức, chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Cụ thể, diễn viên Diệu Nhi có mặt tại Sense City Cà Mau ngày 2/3, ca sĩ Phương Vy xuất hiện tại GO! Đà Nẵng, diễn viên Phương Anh Đào hiện diện tại Aeon Mall Bình Dương vào ngày 3/3. Sắp tới, hoa hậu H'Hen Niê sẽ có mặt ở GO! Buôn Mê Thuột vào ngày 7/3, trong khi đó ca sĩ Mỹ Linh và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc sẽ xuất hiện lần lượt tại Aeon Mall Hà Đông và Aeon Mall Bình Tân trong ngày 8/3.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đây đều là những cái tên được yêu mến, ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Nếu Mỹ Linh, Phương Vy, H'Hen Niê, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi vẫn chưa hết sức nóng sau khi bước ra từ show truyền hình thực tế thì Phương Anh Đào là cái tên được tìm kiếm nhiều trong mùa phim Tết 2024.

Đối diện nhiều thử thách, phái đẹp vẫn rạng ngời khí chất kiên cường, lan tỏa tinh thần “đạp gió rẽ sóng”.

Để luôn rạng rỡ và đạt được thành công, các chị đẹp đều nỗ lực vượt qua khó khăn, vững tin “vượt sóng”. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, những thử thách mà phụ nữ phải đối mặt càng tăng thêm. Họ càng phải cố gắng hơn để chu toàn cho gia đình, sự nghiệp, công việc lẫn bản thân.

Trước khó khăn và thử thách, phụ nữ hiện đại nói chung và các chị đẹp nói riêng hiểu họ có thể làm được nhiều hơn thế. Trên hành trình đó, người phụ nữ rất cần nhận được sự thấu hiểu, sẻ chia. Và chuỗi sự kiện “Hành trình Lan tỏa khí chất” của PNJ với sự đồng hành của các chị đẹp là lời động viên, truyền cảm hứng thiết thực cho phụ nữ để nạp thêm sức mạnh tiếp tục hành trình “đạp gió rẽ sóng”, đặc biệt trong bối cảnh đối diện với những con sóng mới trong năm 2024.

Trải nghiệm mua sắm thú vị ngày 8/3

Với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ, tại mỗi điểm diễn ra sự kiện, khách hàng có thể trải nghiệm các hoạt động thú vị. Trong đó, có thể kể đến chương trình tư vấn và làm sạch trang sức, tư vấn chăm sóc da cho phái đẹp từ thương hiệu Vichy, chụp ảnh lấy liền, ghi dấu khoảnh khắc “Lan tỏa khí chất cùng người phụ nữ thân yêu”, rút thăm trúng thưởng trong không gian âm nhạc acoustic.

Tham gia “Hành trình Lan tỏa khí chất”, phái đẹp sẽ được tư vấn chọn trang sức phù hợp, giúp tôn vinh vẻ đẹp và khí chất riêng biệt.

Chuỗi sự kiện còn là điểm hẹn lý tưởng dành cho phái nữ nhân dịp 8/3 khi mang đến hàng nghìn ưu đãi: Chương trình tặng bông tai và lắc tay vàng; cơ hội sở hữu đồng hồ cao cấp Longines; ưu đãi đến 20% khi mua trang sức PNJ tại trung tâm thương mại/siêu thị; ưu đãi bộ sưu tập mới của các nhãn hàng Disney | PNJ, PNJ x Hello Kitty, STYLE by PNJ; ưu đãi đồng hồ nữ, nam trang, nhóm sản phẩm mới; tặng ưu đãi 2 triệu đồng cho danh sách sản phẩm đặc biệt.