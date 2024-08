HCV trên cổ, kim cương trên răng VĐV Olympic

VĐV thể dục dụng cụ Jordan Chiles của tuyển Mỹ gây chú ý nhờ bộ trang sức răng (grillz) đính kim cương lấp lánh. Grillz là phụ kiện yêu thích của giới rapper, được các VĐV lăng xê.

Jordan Chiles thu hút sự chú ý nhờ hàm răng nổi bật. Ảnh: Lionel Bonaventure.

Vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Jordan Chiles (sinh năm 2001) gây chú ý với khoảnh khắc ăn mừng độc đáo sau khi giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ cùng Suni Lee, Simone Biles, Jordan Carey và Hezly Rivera. Cụ thể, vận động viên 23 tuổi cắn tấm huy chương vàng khi đứng trên bục nhận giải, khoe grillz (trang sức răng) đính kim cương lấp lánh.

Jordan Chiles không phải người duy nhất khoe hàm răng phát sáng tại Olympic Paris, vận động viên judo người Pháp Shirine Boukli cũng để lộ trang sức răng khi lên bục nhận huy chương đồng ở nội dung cử tạ 48 kg nữ.

VĐV thể dục dụng cụ Jordan Chiles khoe hàm răng lấp lánh với bộ grillz ấn tượng khi tạo dáng cắn tấm huy chương vàng. Ảnh: Lionel Bonaventure.

VĐV Olympic khoe hàm răng lấp lánh

Khi ống kính máy quay lướt qua Jordan Chiles, cô tạo dáng cắn tấm huy chương huyền thoại của các nhà vô địch Olympic.

Vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ trang điểm tương đối đậm, kẻ mắt trắng và dùng son môi ombre.

Đáng chú ý, grillz trên răng Jordan Chiles được làm từ vàng nguyên khối, phủ kín kim cương tự nhiên pavé. Với chỉ vài giây trên sóng, vận động viên này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hàm răng sáng lấp lánh.

Trang sức răng của Chiles được thực hiện bởi thợ kim hoàn nổi tiếng Jimmy Phan (hay còn được biết đến với tên gọi Jimmy Boi) đến từ thương hiệu Done Right and Co. Phan.

Nhà thiết kế trang sức này từng thực hiện nhiều món phụ kiện cho các vận động viên như Floyd Mayweather, Devin Haney, Roddy Ricch và Flo Rida.

Jordan Chiles không mang grillz khi thi đấu, tránh bị phân tâm bởi trang sức trong miệng. Cô nhanh chóng đeo phụ kiện lên răng sau đó, chuẩn bị vẻ ngoài ấn tượng, nổi bật khi lên nhận giải.

Tại Thế vận hội Paris năm nay, vận động viên judo Shirine Boukli đến từ đội tuyển Pháp cũng gây ấn tượng với nụ cười khoe hàm răng phát sáng khi nhận tấm huy chương đồng danh giá.

Trong những tấm hình cận, khán giả thể thao nhận ra Shirine Boukli đính cườm lên 4 chiếc răng hàm trên, tạo ra hiệu ứng lấp lánh khi nở nụ cười vì giành chiến thắng về cho đội tuyển Pháp.

VĐV judo Shirine Boukli đến từ đội tuyển Pháp cũng khoe hàm răng đính cườm sáng chói khi nhận huy chương đồng tại Olympic Paris. Ảnh: @shishoouuuu.

Các rapper thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với trang sức răng đính đá quý, kim cương, thường xuyên lăng xê món phụ kiện này. Ảnh minh hoạ: @binzpoet.

Trang sức răng

Grillz được biết đến như phụ kiện yêu thích đối với tín đồ thời trang ưa chuộng văn hóa Hiphop.

Các rapper như Slick Rick, Kilo Ali và Raheem the Dream được xem là những người đầu tiên khởi xướng, lăng xê xu hướng trang sức này.

Sau đó, những bộ grillz bằng vàng, đính kim cương, đá quý được nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Katy Perry, rapper A$AP Rocky hay nhà sản xuất âm nhạc, Giám đốc sáng tạo Louis Vuitton Pharrell Williams hưởng ứng.

Tại Việt Nam, trang sức răng cũng được các rapper như Suboi và Binz yêu thích, từng đeo khi lên sóng chương trình Rap Việt.

Theo một số ý kiến, grillz là món phụ kiện góp phần phô diễn sự xa xỉ cho người đeo. Số lượng lớn đá quý, kim cương được đính kết trên bộ trang sức răng làm nổi bật phong cách bóng bẩy, hào nhoáng.

Vì thế, grillz từng bị chỉ trích vì thúc đẩy tinh thần phô trương quá đà. Trong bối cảnh xu hướng quiet luxury (sang trọng thầm lặng) thịnh hành trong mùa mốt năm ngoái, những bộ trang sức răng lấp lánh cũng dần vắng bóng.

Tuy nhiên, grillz đã trở lại tại Olympic Paris năm nay, được các vận động viên lăng xê, dự kiến tiếp tục duy trì sức hút.