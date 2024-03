Han So Hee có thể mất thêm gì ngoài 100.000 lượt theo dõi?

Ngoài ra, Han So Hee cũng là đại sứ thương hiệu trang sức cao cấp Boucheron từ tháng 6/2023. Nữ diễn viên tham gia nhiều chiến dịch quảng bá, sự kiện, tiệc tối của nhãn hàng này. Đầu tháng 3, Han So Hee tham dự buổi tiệc tại gian hàng Quatre is 20 (Paris, Pháp) của Boucheron. Cô nhiệt tình lăng xê chiếc vòng cổ bản lớn của thương hiệu, nhanh chóng hưởng ứng xu hướng trang sức cỡ đại. Bài đăng liên quan đến sự kiện trên trang cá nhân của Han So Hee đem về hơn 4 triệu lượt thích.