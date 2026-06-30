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Thể thao World Cup 2026

Hà Lan 0-0 Morocco: Thế trận thận trọng

  • Thứ ba, 30/6/2026 07:30 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Lúc 8h ngày 30/6, Hà Lan chạm trán Morocco thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Morocco là thử thách dành cho Hà Lan.

Hà Lan bước vào vòng knock-out với phong độ ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, "Cơn lốc màu da cam" hòa Nhật Bản 2-2, trước khi đánh bại Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1. Họ duy trì sự ổn định đáng nể khi ghi tới 38 bàn trong 12 trận gần nhất, trung bình hơn 3 bàn mỗi trận và đều đặn xuyên thủng mành lưới đối phương ở mọi trận đấu.

Sự đa dạng trên hàng công với Gakpo, Malen, Brobbey cùng khả năng điều tiết của Frenkie de Jong và Reijnders giúp Hà Lan luôn có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 89% cũng cho thấy sự áp đảo về mặt thế trận mà họ có thể tạo ra.

Tuy nhiên, Morocco mang đến một thử thách hoàn toàn khác. Đại diện châu Phi tiến vào vòng knock-out với thành tích bất bại, giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ xếp sau Brazil do kém hiệu số. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở cấu trúc phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Thống kê cho thấy Morocco chỉ thủng lưới trung bình 0,44 bàn/trận trong 27 trận gần nhất và giữ sạch lưới tới 17 trận. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự kỷ luật và tính tổ chức cao trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Bắc Phi, vốn đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng công nào.

Trận đấu vì thế được dự báo là bài kiểm tra thật sự cho cả hai đội. Hà Lan có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Morocco lại sở hữu sự lì lợm và khả năng chịu áp lực tốt, đủ để kéo trận đấu vào thế giằng co kéo dài.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

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