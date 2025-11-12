Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Vai trò làm chủ của người dân

Dự thảo Báo cáo nêu rõ vai trò chủ thể, vị trí trung tâm, quyền làm chủ của nhân dân; khẳng định một trong năm bài học quan trọng là quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc.”

Nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, bất động sản ở Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN.

Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ phấn khởi, gửi gắm ý kiến tâm huyết đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là minh chứng sinh động cho “ý Đảng, lòng dân” gặp nhau, cùng hướng tới khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Đánh giá cao sự đổi mới trong cách thức xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng lần này, ông Nguyễn Vinh Anh (phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ ấn tượng khi tiếp cận dự thảo Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung của Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, với hình thức thể hiện ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Những tư tưởng cốt lõi, chủ đạo trong các văn kiện dễ dàng được truyền tải đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động để biến nghị quyết thành những kết quả, công trình cụ thể.

“Đảng ta đang quyết liệt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển bằng nhiều đột phá chiến lược, trong đó nổi bật là việc cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, thực hiện mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, đấu tranh có hiệu quả nạn tham nhũng tiêu cực... Những kết quả bước đầu được nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ và kỳ vọng vào con đường phát triển tươi sáng, đi lên mạnh mẽ của đất nước trong thời gian tới, với dấu mốc từ Đại hội XIV này,” ông Nguyễn Vinh Anh bày tỏ.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị lần này có nhiều điểm mới rất tâm đắc, bố cục được trình bày cụ thể, rõ ràng, kèm theo dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết và phụ lục về các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2026-2030, phụ lục mục tiêu tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực và địa phương đúng theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

Do vậy, tính thực tiễn và hành động của các dự thảo văn kiện rất cao, có thể đi vào cuộc sống ngay khi được Đại hội XIV của Đảng thông qua.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại phường Ngũ Hành Sơn (mới), thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu thí điểm chính quyền hai cấp. Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN.

Theo ông Hùng, Dự thảo Báo cáo chính trị đã nhấn mạnh nêu rõ tầm quan trọng vai trò chủ thể, vị trí trung tâm, quyền làm chủ của nhân dân và khẳng định một trong năm bài học kinh nghiệm quan trọng là: Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc.”

Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của nhân dân; kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ, từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Có cơ chế phù hợp, thuận lợi và tin cậy để nhân dân tham gia ý kiến vào quá trình hoạch định đường lối, chính sách, quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước; nêu cao trách nhiệm tiếp thu, trách nhiệm thông tin, giải trình của các cơ quan Đảng, Nhà nước đối với những kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

“Trong danh mục các nhiệm vụ, đề án quan trọng thực hiện trong nhiệm kỳ tới, dự thảo văn kiện cần bổ sung thêm nội dung: Đẩy mạnh chuyển đổi số công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ý kiến, kiến nghị của nhân dân do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, kết nối với các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, bổ sung nhiệm vụ, tổng kết, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 nhằm xác định cụ thể thẩm quyền, quy trình, tiêu chuẩn, trách nhiệm giải trình sau giám sát, phản biện xã hội,” ông Nguyễn Phi Hùng đóng góp ý kiến.

Công đoạn kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN.

Để kinh tế tư nhân cất cánh

Thành phố Đà Nẵng xác định một trong những nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, với định hướng đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam. Đây cũng là một nội dung quan trọng được nhấn mạnh trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP; số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ (trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ), 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP...

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ, thị trường; tăng cường đối thoại, gặp gỡ và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ, kinh tế hợp tác hộ kinh doanh, kinh tế tập thể...

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là một điểm mới rất quan trọng, mang tính đột phá, toàn diện và chưa từng có.

Liên hệ với các kỳ Đại hội Đảng trước đây, từ Đại hội VI, kinh tế tư nhân bước đầu được đề cập và được xem là một trong những động lực của nền kinh tế, các kỳ Đại hội tiếp theo dần khẳng định sự coi trọng, phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đến Đại hội XIII hiện nay, kinh tế tư nhân được khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Nhiều năm nghiên cứu các văn kiện Đại hội Đảng, ông Nguyễn Phi Hùng chia sẻ, từ quan điểm trên của Đảng, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải chính là người khởi xướng quan điểm “cởi trói” cho kinh tế tư nhân, để phát triển bùng nổ khu vực kinh tế này với việc thông qua Luật Doanh nghiệp năm 1999, nổi bật với quan điểm xuyên suốt là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, thay cho quan điểm trước đây làm những gì pháp luật cho phép.

Từ đó đến nay, hệ thống pháp luật, thể chế về phát triển kinh tế tư nhân ngày càng hoàn thiện, đến Đại hội lần thứ XIV này, dự thảo báo cáo chính trị tiếp tục khẳng định thực tiễn, cụ thể hóa, thể chế hóa quan điểm của Đảng nêu trong Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Với bước đột phá này, thời gian tới nền kinh tế tư nhân sẽ được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.