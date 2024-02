Giới trẻ hưởng ứng uống có trách nhiệm cùng tiệc vui không cồn

Người trẻ nghĩ gì về quan điểm “Tết không uống tí thì còn gì vui?

“Dry January” là thuật ngữ bắt nguồn ở Phần Lan từ những năm 1940, nhằm kêu gọi mọi người giảm tiêu thụ đồ uống có cồn. Hưởng ứng trào lưu này, giới trẻ Việt Nam cũng thể hiện tinh thần lan tỏa lối sống lành mạnh, hướng đến việc thưởng thức có trách nhiệm khi lựa chọn thức uống chứa cồn, đặc biệt trong bối cảnh các biện pháp an toàn giao thông được tăng cường hiện nay.

Với mùa Tết đang đến gần cùng nhiều cuộc vui gặp gỡ, giới trẻ tại Việt Nam đã thực hiện “Dry January” như thế nào? Lifestyle mở đầu cuộc trò chuyện với 3 người trẻ thuộc thế hệ Gen Z với sở thích, công việc và quan điểm khác nhau bằng câu hỏi “Không cồn có khiến Tết hết vui?” để tìm câu trả lời cho văn hóa uống của người trẻ. Mỗi người có một góc nhìn riêng, cũng như chia sẻ nhiều cách để các bạn trẻ vừa tận hưởng cuộc vui, vừa thể hiện tinh thần uống có trách nhiệm, chủ động bảo vệ bản thân.

Với mình, niềm vui những ngày cận Tết là được đoàn tụ bên người thân, dành thêm thời gian cho ba mẹ và đám bạn ở quê đã lâu chưa gặp. Những ngày này, các biện pháp tăng cường an toàn giao thông và an ninh trật tự cũng được thắt chặt hơn. Do đó, mình thường “hiến kế” bạn bè lựa chọn Heineken 0.0 trong các bữa tiệc để vừa trọn khoảnh khắc tuyệt vời, vừa đảm bảo trách nhiệm và giữ an toàn cho bản thân cũng như người khác khi tham gia giao thông.

Tửu lượng mình không quá cao nên quan trọng nhất là lựa chọn đồ uống phù hợp nhu cầu. Việc thưởng thức một món uống thật ngon cũng góp phần tạo thêm những khoảnh khắc tuyệt vời. Được hòa trong không khí tưng bừng cận Tết, nhấm nháp vài món ăn ngon cùng hương vị đằm mượt, sảng khoái của Heineken 0.0 là cách mình chào đón những ngày đầu năm.

Ở Anh, Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây, các bạn trẻ thường đặt ra thử thách một tháng không uống rượu bia để bảo vệ sức khỏe và tăng cường ý thức uống có trách nhiệm. Không chỉ tháng 1 là “Dry January”, mà nhiều tháng khác trong năm cũng có những ngày đặc biệt để thúc đẩy hành vi này, chẳng hạn như Feb Fast, Dry July, Sober September, Sober October…

Về Việt Nam, mình thấy các bạn trẻ cũng rất hào hứng rủ nhau thực hiện thử thách này. Mình nghĩ đây là một trào lưu xứng đáng được lan rộng nhiều hơn, để giới trẻ lan tỏa tinh thần uống có trách nhiệm, đặc biệt trong những dịp nhiều tiệc tùng như Tết Nguyên đán.

Với mình, tiệc vui trọn vẹn nên đi kèm văn hóa uống có trách nhiệm. Đó không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe của bản thân, mà còn là có trách nhiệm với sự an toàn khi tham gia giao thông và tránh làm phiền người khác.

Nếu phải tham dự một bữa tụ họp bạn bè có sử dụng đồ uống có cồn, bạn nên chủ động không lái xe để đảm bảo an toàn giao thông. Nếu tửu lượng không quá tốt, bạn nên biết dừng lại đúng lúc để tránh quá trớn, hoặc lựa chọn những thức uống không cồn. Trên thị trường hiện tại có nhiều dòng sản phẩm như vậy, ví dụ như Heineken 0.0, để tất cả có thể thưởng thức tiệc vui thật sảng khoái với lựa chọn đồ uống phù hợp với nhu cầu của mình.

Công việc cho tôi cơ hội thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc đối tác, khách hàng lớn và nhiều nhân vật nổi tiếng. Do đó, dịp cuối năm này cũng là thời điểm của những lời mời Year-end party, tất niên, tiệc mừng cuối năm… từ đối tác. Vì mối quan hệ công việc, cũng như muốn mở rộng mạng lưới quen biết, tôi thường không từ chối lời mời nào và cũng rất nhiệt tình trên bàn tiệc.

Tuy nhiên, sử dụng nhiều thức uống có cồn liên tục cũng không phải ý kiến hay. Sau những bữa tiệc, tôi thường bị hangover (cảm khó chịu, nôn nao sau khi sử dụng nhiều đồ uống có cồn), đau đầu và khó thể tập trung công việc vào sáng hôm sau. Đôi khi để bụng đói uống rượu, dạ dày cũng biểu tình bằng cơn đau ngắt quãng để tôi biết mình cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Cho tới khi biết đến Heineken 0.0 - thức uống không cồn từ thương hiệu Heineken nổi tiếng - tôi như được “khai sáng” một giải pháp vẹn cả đôi đường. Heineken 0.0 giải quyết được bài toán “uống thì mệt thân, không uống thì mất lòng” mà đa số dân văn phòng và người trẻ như tôi gặp phải.

Giờ đây, tôi dễ dàng hòa vào không khí của bữa tiệc, hào hứng chạm lon Heineken 0.0 và hô vang khẩu hiệu mừng năm mới một cách sảng khoái mà không cần lăn tăn về sự tỉnh táo vào sáng hôm sau. Uống Heineken 0.0 cũng không gây ra các triệu chứng say như thức uống có cồn thông thường như mệt mỏi hay choáng váng.

Không thiếu giải pháp để người trẻ hòa vào mọi khoảnh khắc của tiệc vui mà vẫn giữ được sức khỏe và sự tỉnh táo. Khi người trẻ hiểu rõ văn hóa uống có trách nhiệm trong mỗi lần nâng ly, Tết - hay hàng trăm dịp tụ hội nô nức khác trong năm - đều là tiệc vui vẹn tròn để họ sống hết mình với những giây phút tuổi trẻ.