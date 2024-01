Giới nhà giàu đòi hỏi gì ở khách sạn xa xỉ nhất thế giới?

Mọi yêu cầu của khách lưu trú tại khách sạn Burj Al Arab Jumeirah đều phải được đáp ứng, từ cầu hôn trên khinh khí cầu cho đến để chim ưng giao nhẫn cưới.

Roger Geadah đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trước khi được nhận vào khách sạn sang trọng nhất thế giới.

Kể từ khi khai trương vào năm 1999, khách sạn Burj Al Arab Jumeirah đạt nhiều giải thưởng danh giá, và thường được biết với cái danh hiệu "khách sạn sang trọng nhất hành tinh".

Đây có lẽ cũng là tòa nhà nổi tiếng nhất ở Dubai với công trình kiến trúc hiện đại, đóng vai trò như một biểu tượng nổi bật của thành phố xa hoa bậc nhất hành tinh.

Theo Business Insider, công trình kiến trúc trị giá 1 tỷ USD này nổi tiếng với thiết kế hình buồm và đặt trên một hòn đảo nhân tạo của riêng mình.

Khách sạn này chứa đầy những tiện nghi xa hoa, như tài xế chạy Rolls-Royce, bộ đồ vệ sinh cá nhân Hermès gồm 14 món, quản gia cá nhân, tỷ lệ nhân viên trên khách là 6:1, mọi thứ đều dát bằng vàng 24K lấp lánh, thậm chí cả đồ uống.

Khách sạn có 8 nhà hàng, thực đơn được gắn sao Michelin, một spa từng đoạt giải thưởng, nhiều hồ bơi và 198 căn phòng, mỗi căn đều có tầm nhìn ra Vịnh Ba Tư và mức giá khởi điểm từ 1.455 USD /đêm.

Nhưng phần lớn danh tiếng của khách sạn đến từ lòng hiếu khách vượt trội của họ. Ngoài những tiện nghi thoải mái, khách sạn còn chiều chuộng du khách bằng những dịch vụ cao cấp và rất chu đáo.

Business Insider đã có cuộc trò chuyện với Roger Geadah, Giám đốc bộ phận lễ tân của khách sạn, người tiết lộ rằng để chiều lòng các "thượng đế" giàu có không phải chuyện đơn giản.

Burj Al Arab Jumeirah nằm trên một ốc đảo riêng biệt, được nhiều người đánh giá là khách sạn sang trọng nhất thế giới. Ảnh: Burj Al Arab Jumeirah

Những thượng đế ngoài đời thực

Với tư cách là quản lý cấp cao, công việc của Geadah là giải quyết mọi yêu cầu của khách, bất kể những yêu cầu đó có xa hoa đến đâu.

Anh đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành lễ tân khách sạn gần 20 năm ở Paris và Dubai trước khi gia nhập Burj Al Arab Jumeirah với tư cách là giám đốc bộ phận vào 3 năm trước.

Với vai trò này, anh phải chiều chuộng khách hàng ngay khi họ đặt chân đến để tối ưu hóa trải nghiệm. Geadah cũng phải tạo ra các lịch trình riêng, được tinh chỉnh để biến những trải nghiệm trong mơ của khách hàng thành hiện thực.

Những yêu cầu đó có thể bao gồm từ việc đặt chỗ ở những nhà hàng khó khăn nhất cho đến quyền truy cập đủ loại VIP.

Geadah đã từng tiếp rất nhiều vị khách, mỗi người đều có nhu cầu khác nhau khi dừng chân tại khách sạn xa hoa bậc nhất này.

Geadah nhớ lại một vị khách nhận phòng vào đêm khuya và muốn ngay khi anh ta đến nơi, những bộ quần áo hàng hiệu được may đo riêng đã nằm sẵn trong tủ quần áo.

"Sau giờ làm việc, chúng tôi phải tất tả đi kiếm trang phục khách yêu cầu tại các cửa hàng thời trang ở Dubai Mall. Hầu hết store đều đã đóng cửa, nhưng chúng tôi đã thành công trong việc tìm được một cửa hàng và họ sẽ giao quần áo lúc 2 giờ sáng ở hành lang cạnh dãy phòng của khách”, Geadah kể lại.

Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của anh thường liên quan đến việc điều phối chi tiết các cột mốc quan trọng trong những sự kiện của khách hàng, ví dụ như lên kế hoạch cầu hôn phức tạp.

Một buổi cầu hôn kỳ công đã diễn ra tại sa mạc Dubai với chiếc nhẫn được chim ưng giao trên khinh khí cầu. Trong khi đó, một khách hàng yêu cầu đưa một máy bay không người lái lên bầu trời để viết ra câu "Will you marry me?" cho vị hôn phu đang đợi dưới một chiếc du thuyền đã được bố trí sẵn.

Ngoài ra, anh còn lên kế hoạch cho những trải nghiệm độc quyền chỉ có tại Burj Al Arab Jumeirah như trải nghiệm ngắm sao cao cấp, độc quyền trên sân bay trực thăng của khách sạn.

Nội thất xa hoa bên trong khách sạn Burj Al Arab Jumeirah khiến du khách choáng ngợp. Ảnh: LUTE.

Tất nhiên, không phải tất cả các yêu cầu dành cho Geadah đều xa xỉ như vậy. Trên thực tế, anh ấy thích gợi ý khách hàng ghé thăm những khu vực ít hào nhoáng hơn của thành phố.

“Những vị khách yêu thích của tôi không quen thuộc với nơi này. Họ đến đây với tâm hồn cởi mở và muốn khám phá Dubai. Tôi hướng dẫn họ đi khắp thành phố, đến các nhà hàng, địa điểm tham quan hoặc sự kiện", anh nói thêm.

Ví dụ, Geadah cho biết anh ấy thích tổ chức các chuyến tham quan ẩm thực địa phương ở khu phố cổ Dubai.

"Đó không phải là hình ảnh Dubai mà mọi người có thể quen thuộc. Nhưng trải nghiệm bạn có khi khám phá các quán ăn địa phương thực sự kỳ diệu”, anh nói.

Geadah cũng đặc biệt yêu thích bầu không khí ở Deira, một khu lịch sử ở Dubai.

“Nơi đó mang lại cảm giác hoài cổ và truyền thống của Dubai, giống như khi thành phố này chỉ là một làng chài khiêm tốn ngày xưa và người dân địa phương đang tìm kiếm ngọc trai để đổi lấy vải lụa ở Ấn Độ”, anh kể.

Từ những trải nghiệm sang trọng cho đến những chuyến du lịch thực tế, Geadah cho biết việc thực hiện những yêu cầu này cho khách hàng luôn mang lại kết quả xứng đáng.

"Sự tận tâm của chúng tôi sẽ khiến khách hàng ghi nhớ mãi. Khi khách hàng hài lòng, có trải nghiệm tốt, chúng tôi cũng tràn đầy hứng khởi và luôn tự hỏi mình phải làm thế nào để làm tốt hơn, hay điên rồ hơn ở lần sau”, anh nói.