Giá vàng chưa ngừng tăng, hướng lên mốc 130 triệu/lượng

Xu hướng tăng tiếp tục ghi nhận với giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch sáng nay (29/8), kéo giá bán mặt hàng này lên đỉnh lịch sử mới ở 128,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vẫn không ngừng tăng. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 29/8, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục nâng giá giao dịch vàng miếng thêm 400.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán, hiện niêm yết ở 127,4 - 128,9 triệu/lượng.

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, áp sát mốc 129 triệu/lượng.

Đây tiếp tục là lần thứ 13 trong năm nay vàng miếng lập kỷ lục về giá. So với đầu tháng 8, mỗi lượng vàng miếng đã tăng hơn 8 triệu đồng, tương ứng với mức tăng ròng 6%. Còn so với đầu năm, giá vàng miếng trong nước đã tăng gần 45 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 53%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐANG Ở ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.4 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 128.9

Ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng là liên tục lập đỉnh lịch sử mới những ngày vừa qua. Thậm chí vào sáng nay, SJC còn tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 mạnh hơn cả mức tăng của vàng miếng. Trong đó, giá vàng nhẫn SJC đã tăng thêm nửa triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 120,6 - 123,1 triệu/lượng.

PNJ, DOJI, Phú Quý... cũng đã kéo giá bán vàng nhẫn vượt 123 triệu đồng/lượng sáng nay. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng áp mức tăng nửa triệu đồng cho vàng nhẫn kéo giá bán lên 123,8 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng 40 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng tới 47%.

Với mức tăng sáng nay, giá vàng trong nước vẫn đang đắt hơn thế giới khoảng 15-20 triệu đồng/lượng. Thế nhưng những người nắm giữ vàng vẫn không có dấu hiệu bán chốt lời.

Theo đó, sau 3 ngày Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025, trong đó có quy định quan trọng về việc xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng, cho phép doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, tình trạng xếp hàng mua vàng tại Mi Hồng, SJC vẫn được ghi nhận. Các công ty có thời điểm tạm hết hàng hoặc bán nhỏ giọt khiến thị trường càng thêm nóng.

Giải thích điều này với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam đánh giá trong ngắn hạn, việc chuyển sang cơ chế cấp quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng có thể tạo ra sự tạm thời thiếu hụt nguồn cung do các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép, với thời gian tối đa là 30 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ được nộp.

Ông Tuấn Anh cũng đánh giá chính sách mới có thể giúp giảm giá vàng trong nước đang liên tục lập đỉnh, nhưng không phải ngay lập tức vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đồng thời chính sách mới cũng không đảm bảo giảm giá tuyệt đối nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng do lạm phát toàn cầu. Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn lạm phát ở Việt Nam và biến động tỷ giá USD/VND có thể giữ giá vàng miếng vẫn ở mức cao.