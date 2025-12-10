Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Gia đình ở Huế có 5 VĐV vật, 3 chị em ruột cùng dự SEA Games 33

  • Thứ tư, 10/12/2025 11:08 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games có 3 chị em ruột cùng góp mặt.

3 chi em ruot anh 1

Lần đầu tiên trong lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam, 3 chị em ruột cùng góp mặt tại một kỳ SEA Games. Đó là bộ 3 vận động viên của đội tuyển vật tự do đến từ Huế: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phải), Nguyễn Thị Mỹ Trang (giữa) và em út Nguyễn Thị Mỹ Linh. Trong khi chị gái Mỹ Hạnh và Mỹ Trang đều từng nhiều lần giành huy chương vàng (HCV) SEA Games, đây là lần đầu tiên Mỹ Linh góp mặt tại đấu trường này. Trên trang cá nhân, cả 3 chị em đều bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi cùng tạo nên dấu mốc đặc biệt.
3 chi em ruot anh 23 chi em ruot anh 3

Bộ 3 sinh ra trong gia đình ở Quảng Điền (Huế) có 7 người con, và có tới 5 người trở thành VĐV vật. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Hà Nội, Mỹ Hạnh và Mỹ Trang đã cùng mang về cho đoàn thể thao nước nhà 2 tấm HCV. Tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia, cặp đôi lại làm nên lịch sử khi lần thứ hai liên tiếp cùng "giành vàng" ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

3 chi em ruot anh 4

Mỹ Hạnh (sinh năm 1997) đã có 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games (30, 31 và 32). Năm 2023, cô được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì "Đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 1 Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Game 32) tổ chức tại Campuchia năm 2023 và giành huy chương vàng tại 3 kỳ SEA Games".
3 chi em ruot anh 53 chi em ruot anh 6

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước ngày lên đường tham dự SEA Games 33, Mỹ Hạnh bày tỏ diều bất ngờ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là 3 chị em cùng một lần được tham dự SEA Games. "Quyết tâm mang vinh quang về cho đất nước, quê hương", ngôi sao làng vật chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 7/12.

3 chi em ruot anh 7

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Mỹ Trang (sinh năm 2001) tham dự SEA Games. Hai kỳ trước đó, cô vững vàng nhờ có chị gái đồng hành. Tại kỳ thi đấu năm 2023, Mỹ Trang gây ấn tượng khi chỉ mất 22 giây để thắng áp đảo đối thủ chủ nhà ở trận cuối cùng, qua đó giành HCV môn vật ở hạng cân 50 kg nữ.

3 chi em ruot anh 83 chi em ruot anh 9

Với những thành tích ấn tượng, Mỹ Trang được kỳ vọng sẽ mang thêm sắc vàng về cho đội tuyển nước nhà.

3 chi em ruot anh 103 chi em ruot anh 11

Lần đầu tiên tham dự SEA Games, Mỹ Linh (sinh năm 2003) được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn như hai chị gái. Cô nói rằng hai chị là tấm gương thôi thúc cô tập luyện chăm chỉ và quyết tâm hơn nữa.

Những người phụ nữ thay đổi thế giới

Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.

Hoàng tử 'quyến rũ nhất châu Á' gây chú ý ở SEA Games 33

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hoàng tử Brunei Abdul Mateen và vợ sau trận đấu tại SEA Games 2025 lan truyền khắp mạng xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

19 giờ trước

Đinh Phạm

Ảnh: FBNV

3 chị em ruột Thừa Thiên Huế 3 chị em chị em đô vật SEA Games

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý