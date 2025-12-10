Gia đình ở Huế có 5 VĐV vật, 3 chị em ruột cùng dự SEA Games 33

Lần đầu tiên trong lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam, 3 chị em ruột cùng góp mặt tại một kỳ SEA Games. Đó là bộ 3 vận động viên của đội tuyển vật tự do đến từ Huế: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phải), Nguyễn Thị Mỹ Trang (giữa) và em út Nguyễn Thị Mỹ Linh. Trong khi chị gái Mỹ Hạnh và Mỹ Trang đều từng nhiều lần giành huy chương vàng (HCV) SEA Games, đây là lần đầu tiên Mỹ Linh góp mặt tại đấu trường này. Trên trang cá nhân, cả 3 chị em đều bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi cùng tạo nên dấu mốc đặc biệt.