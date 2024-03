Gen Z 'vỡ mộng' với app hẹn hò

Chơi app hẹn hò từng được coi là một lối sống thời thượng, nhưng giờ đây Gen Z đang dần từ bỏ chúng để tìm kiếm những mối quan hệ đời thực.

Khi mới bắt đầu thực hành huấn luyện hẹn hò vào năm 2016, Myisha Battle - một nhà tình dục học lâm sàng, kiêm huấn luyện viên, nhà giáo dục và diễn giả về tình dục và hẹn hò - thấy đa số khách hàng của mình chìm đắm trong dating app (ứng dụng hẹn hò).

Nhưng vài năm trở lại đây, cô nhận thấy ngày càng nhiều khách hàng, đặc biệt là những người ở độ tuổi 20, chưa bao giờ lập hồ sơ hay hoạt động trên bất cứ ứng dụng hẹn hò nào.

"Thật thú vị khi thấy một thứ phổ biến cách đây vài năm giờ đây lại mất đi sức hút, đặc biệt với nhóm nhân khẩu học trẻ hơn", Battle chia sẻ trong bài viết của mình trên tờ Time.

Lớn lên trong thời đại hẹn hò qua app

Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) là thế hệ đầu tiên được tiếp cận với Internet ngay từ khi sinh ra. Trong khi những thế hệ trước có nhận thức rất rõ về thời "trước" và "sau" khi smartphone ra đời, các thiết bị công nghệ lại được tích hợp trong mọi khía cạnh đời sống của Gen Z.

Với đặc trưng đó, nhiều người tin rằng Gen Z phải là những ứng cử viên hàng đầu cho việc "quẹt" app hẹn hò. Nhưng thực tế không phải vậy. Bất chấp xu hướng nở rộ của các ứng dụng kết nối cặp đôi, nhóm nhân chủng học này dường như đi ngược trào lưu.

Theo khảo sát của Statista năm 2023, những người sử dụng mạng ở Mỹ trong độ tuổi từ 30 đến 49 chiếm 61% số người dùng ứng dụng hẹn hò, trong khi Gen Z chỉ chiếm 26%.

Nhiều Gen Z từ bỏ app hẹn hò. Ảnh: Pexels.

Điều này có thể một phần là do những thách thức đặc biệt mà Gen Z phải đối mặt trên ứng dụng. Trong báo cáo 2024 D.A.T.E (Dữ liệu, Lời khuyên, Xu hướng và Chuyên môn) của ứng dụng hẹn hò Hinge, nhiều người trẻ thuộc thế hệ này cho biết họ lo sợ bị từ chối và thu mình lại.

Các thế hệ trước có thể có nhiều kinh nghiệm hơn với cảm giác khó chịu khi bị từ chối hẹn hò. Họ cũng có thể dễ dàng trở lại bình thường hơn sau một cuộc gặp gỡ khó xử, thay vì coi đó là nỗi sợ không thể vượt qua.

Những người trẻ tuổi ngày nay có thể dễ cảm thấy bị tổn thương hơn khi tìm đối tác trên app hẹn hò để rồi bị phớt lờ hay bị "ghost" (âm thầm biến mất).

"Điều đó có thể lý giải tại sao nhiều khách hàng Gen Z của tôi thường xóa app hẹn hò ngay sau khi nghe những câu chuyện của người xung quanh về mức độ khó tương tác của nó", Battle chia sẻ.

Battle nhận định các ứng dụng hẹn hò đang mất dần sức hấp dẫn với người dùng ở mọi lứa tuổi. Nhiều người cảm thấy thuật toán không giúp họ tìm thấy thứ họ muốn, hoặc có thể các công ty ứng dụng hẹn hò đang cố gắng che giấu tính năng và người dùng phù hợp, buộc khách hàng trả phí lên tài khoản premium.

Cảm giác tiêu cực gia tăng khi ngày càng nhiều người dùng nữ giới, đặc biệt những người béo phì hoặc khuyết tật, bị quấy rối trên ứng dụng.

Gen Z tập trung nhiều hơn vào việc chăm sóc bản thân và quan trọng tính xác thực trong hẹn hò so với thế hệ trước, họ muốn có những kết nối chân thực hơn cả.

Cuộc nổi dậy của Gen Z

Trong khi tìm bạn hẹn hò trên ứng dụng được xem như một trò chơi trực tuyến của thế hệ trước, có một làn sóng Gen Z đang từ bỏ nó.

Một cuộc khảo sát gần đây của AppsFlyer cho thấy có tới 65% ứng dụng hẹn hò bị xóa chỉ trong vòng một tháng. Và trong số những người gỡ cài đặt ứng dụng, 90% xóa nó sau một tuần.

Morgan Anderson, nhà tâm lý học lâm sàng và huấn luyện viên về mối quan hệ được cấp phép, nói với Newsweek rằng: "Xóa dating app là một cuộc nổi dậy chống lại trào lưu hẹn hò kỹ thuật số hời hợt và gây mệt mỏi. Xu hướng quay trở lại với 'hẹn hò ngoài trời' là một luồng gió mới đối với những người đã kiệt sức vì vuốt và quẹt liên tục nhưng không kết đôi thành công".

Xóa dating app được ví như cuộc nổi dậy của Gen Z. Ảnh: New York Times.

App hẹn hò từng được coi là một lối sống khi Tinder và sau đó là các đối thủ của nó như Bumble hay Hinge cùng loạt ứng dụng độc đáo được ra mắt, thu hút những người độc thân.

"Nhưng có thể chúng không còn giá trị nữa", một cô nàng Gen Z nói.

Brianna Spinella, cô nàng 24 tuổi ở Staten Island (New York, Mỹ), cho biết cô đã xóa các ứng dụng này khi nhận ra tất cả các tiêu chí mà mình đặt vào đó không quan trọng.

"Ứng dụng hiển thị cho tôi bất kỳ ai nó muốn và đó luôn là những người giống nhau. Ngay cả khi tôi đã thử thay đổi vị trí của mình như Hinge cho phép, điều đó cũng không tạo ra sự khác biệt. Không ai trong số họ có cùng sở thích với tôi", Spinella nói.

Alice, một phụ nữ khác đã xóa ứng dụng hẹn hò, cho biết các ứng dụng khiến việc tìm kiếm tình yêu gần như không thể thực hiện được do đối tượng mục tiêu quá rộng.

Chẳng hạn, trong khi Hinge cho phép bạn giới thiệu mình đang tìm kiếm một mối quan hệ ngắn hạn và sẵn sàng cho những mối quan hệ lâu dài. Nhưng Alice nhận thấy đa số đàn ông chỉ đều tìm mối quan hệ qua đường, họ chỉ nói tìm mối quan hệ lâu dài để dễ bề tiếp cận các cô gái mà thôi.

Một cô nàng Gen Z khác là Madison nói rằng cô chưa xóa app hẹn hò nhưng không còn bật chúng lên nữa.

"Có rất nhiều cuộc trò chuyện nhưng mọi người hiếm khi muốn gặp mặt trực tiếp. Họ cũng không giữ liên hệ ổn định. Mất rất nhiều năng lượng để gặp một ai đó và đa số cuộc gặp đều lãng phí thời gian. Tôi từng gặp người yêu cũ trên app nhiều năm trước, nhưng nói chung khá choáng ngợp vì 100 người mới gặp được một", cô bày tỏ.

Không chỉ phụ nữ thấy chán nản với app hẹn hò.

Trong khi nữ giới phàn nàn rằng không thể gặp được người đàn ông phù hợp, nam giới lại báo cáo những vấn đề khác và họ cũng gặp thách thức.

Thuật toán của ứng dụng hẹn hò khiến đàn ông phải bỏ nhiều tiền hơn để nâng hạng, khiến họ thấy mất niềm tin vào giá trị bản thân. Ảnh: Upworthy.

Nhiều đàn ông mất nhiều tuần mới có vài lượt match (ghép đôi thành công) nhưng cũng rất khó để gặp mặt. Một báo cáo từng cho biết 50% lượt yêu thích của phụ nữ chỉ chạm đến 15% nam giới, vì vậy nhiều người bỏ tiền nâng lên hạng cao cấp để tăng cơ hội ghép đôi. Kết quả là họ cảm thấy bản thân mất giá trị khi phải làm như vậy.

Jimmy Thakkar (44 tuổi) cho biết anh đã xóa ứng dụng của mình sau khi nhận ra mức độ phổ biến của hồ sơ giả mạo và tài khoản AI. Anh cho biết hồ sơ của người dùng thật bị giấu đi, chỉ những người trả tiền đăng ký mới tiếp cận được chúng.

Gen Z tìm bạn hẹn hò ở đâu?

Ngay cả những người sáng lập ứng dụng hẹn hò cũng thành thật rằng bối cảnh hẹn hò qua app ngày nay không hoàn hảo, có nhiều lý do khiến người ta tải xuống, xóa nó rồi lặp lại.

Joe Feminella, người sáng lập và CEO của ứng dụng First Round's On Me, nói với Newsweek: "Những người sử dụng chúng không hoàn toàn trung thực và có chủ ý về những gì họ đang tìm kiếm. Trên thực tế, một số người thậm chí không tìm kiếm bất cứ điều gì cả".

First Round's On Me khác biệt với các ứng dụng khác bằng cách khuyến khích người dùng gặp gỡ nhanh chóng thay vì match rồi nhắn tin trong vô vọng.

Nhiều người trẻ xóa app, tìm kiếm tình yêu từ những mối quan hệ xung quanh. Ảnh: Pexels.

Feminella nói rằng: "Họ (người dùng) sẽ thiết lập các ranh giới và có chủ ý hơn với những gì họ muốn. Chúng tôi thấy rằng phần lớn người dùng, khi nghiêm túc với hoạt động ứng dụng hẹn hò của họ, không muốn nhắn tin với nhiều người mà muốn gặp nhau ngoài đời".

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo cũng có thể đồng nghĩa với việc sẽ có ít người sử dụng các app hẹn hò hơn trong tương lai gần. Nhiều người dùng đã phản ánh việc họ không phân biệt được khi nào đang nói chuyện với người thật hay với bot được lập trình bởi AI, khiến cho việc tìm kiếm tình yêu trở nên khó hơn.

Scott Avy, Giám đốc điều hành và Người sáng lập ứng dụng Skip, nói với Newsweek: "Trong vài năm tới, tôi tin rằng AI sẽ khiến tất cả ứng dụng hẹn hò dựa trên trò chuyện trở nên lỗi thời".

Câu hỏi được Battle đặt ra là nếu không lên ứng dụng hẹn hò như những người đi trước, Gen Z sẽ tìm người yêu ở đâu? Một trong những đáp án được cô đưa ra là nhiều người trẻ ở độ tuổi học sinh, sinh viên đang tìm đối tác hẹn hò ngay trong khuôn viên trường học, thông qua những lời giới thiệu của bạn bè thay vì ngụp lặn ở nơi xa.

"Nghe có vẻ lỗi thời nhưng việc hẹn hò với một người có mối liên hệ thân quen, một ai đó cùng cộng đồng giúp giảm bớt những lo lắng, căng thẳng mà Gen Z phải trải qua trên môi trường app hẹn hò", Battle nhận định.

Thế hệ được gọi bằng biệt danh "Zoomer" này cũng kết nối với nhau theo nhiều cách. Mạng xã hội thành nơi họ gặp gỡ đối tác tiềm năng. Các ứng dụng trực quan như Instagram hay TikTok cho phép họ nhìn nhận tính cách của mọi người theo các mà ứng dụng hẹn hò không làm được.

Nhiều Gen Z dùng chính trang mạng xã hội cá nhân để xây dựng "profile hẹn hò" cho chính mình. Suy cho cùng, tiền đề của mạng xã hội là bạn có thể kết nối với những người có cùng chí hướng và quan tâm đến những điều tương tự.