Gen Z bị chê soạn email kém duyên

Những email thông báo vắng mặt hoặc gửi cấp trên của nhiều người trẻ tưởng chừng hài hước, song lại dễ gây hiểu lầm và bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp ở chốn công sở.

Giao tiếp thoải mái giúp môi trường công sở bớt căng thẳng, nhưng cũng dễ gây hiểu lầm. Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

"Đang đi nghỉ. Hy vọng trúng số và không bao giờ quay lại".

"Hãy liên hệ với ai khác ngoài tôi".

Đây là những email thông báo vắng mặt (out-of-office) phổ biến được Gen Z văn phòng sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Xu hướng này xuất hiện lần đầu trên TikTok vào năm 2022, theo The Guardian đưa tin vào tuần trước.

Cụ thể, kiểu email của thế hệ sinh năm 1997-2012 thường chứa những câu đùa, chơi chữ và biểu tượng cảm xúc thay vì những thông tin nghiêm túc thời gian quay lại làm việc.

Giới chuyên gia nhận định xu hướng giao tiếp "bất quy tắc" này có thể mang lại những thay đổi tích cực cho văn hóa công sở, song cũng có thể khiến người gửi bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt là đối với đồng nghiệp lớn tuổi, theo Business Insider.

Sự hài hước quá trớn có thể khiến người gửi mail bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Ảnh minh họa: Olly/Pexels.

Lucas Botzen, CEO của nền tảng quản lý công việc Rivermate (trụ sở ở Hà Lan), cho biết ông nhận thấy sự gia tăng trong việc sử dụng biểu tượng cảm xúc, ngôn ngữ thân mật và những câu đùa trong email của nhân viên Gen Z. Ông cho rằng điều này "tạo ra văn hóa công sở thân thiện và dễ gần".

"Khi mọi người cảm thấy thoải mái là chính mình, giao tiếp sẽ trở nên chân thực và hiệu quả hơn", CEO nói.

Steven Athwal, người sáng lập nhà bán lẻ The Big Phone Store (Anh), cho biết xu hướng này đánh dấu sự "ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống" và ranh giới cá nhân. Ông nhận thấy điều này trong chính đội ngũ nhân viên của mình, với khoảng 45 người, trong đó có 20 người thuộc thế hệ Gen Z.

Không chỉ giới hạn ở email thông báo vắng mặt, cách ứng xử mới của thế hệ nhân sự trẻ còn thể hiện qua CV, email công việc thông thường và tin nhắn Microsoft Teams.

Đáng lưu ý, email thân mật có thể phản tác dụng nếu gửi sai người.

Daniel Harris, Giám đốc tại công ty tuyển dụng Robert Walters (Anh), cho biết ông cũng nhận thấy nhân viên Gen Z ký tên email với những câu kết thúc vui vẻ và không trang trọng.

Chẳng hạn, thay vì nói "Many thanks" (tạm dịch: "Xin chân thành cảm ơn"), họ có thể viết "Stay fresh, never frozen" (tạm dịch: "Luôn tươi mới, đừng lỗi thời"). Theo Harris, những câu như vậy thường "bị coi là thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng", đặc biệt khi gửi cho quản lý. Riêng với thế hệ lớn tuổi, họ có thể không hiểu hoặc khó khăn trong việc phản hồi.

Theo các CEO, cách sử dụng email nên phụ thuộc vào người nhận. Ảnh minh họa: Taryn Elliott/Pexels.

"Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là hãy ý thức về đối tượng của mình. Gửi email quá thân mật, chứa đầy những câu đùa cho cấp trên hoặc quản lý là cách làm hỏng hình ảnh chuyên nghiệp. Hãy dùng sự hài hước này với đồng nghiệp để mối quan hệ nơi làm việc giúp bạn phát triển", ông nói.

Đồng ý với nhận định trên, Botzen, CEO của Rivermate, nói rằng ông không có vấn đề gì với việc nhân viên của mình sử dụng ngôn ngữ thân mật và vui vẻ với đồng nghiệp, nhưng họ nên cẩn thận với khách hàng hoặc đối tác.

Paola Accettola, CEO của công ty tư vấn True North HR (Canada), cũng cho rằng email thông báo vắng mặt vui nhộn thường chỉ nên dành riêng cho đồng nghiệp. Bà ủng hộ việc nhân viên đặt ra ranh giới và thể hiện sự vui vẻ trong giao tiếp tại nơi làm việc.

Đồng thời, CEO lưu ý người gửi mail cần phải thận trọng khi sử dụng ngôn ngữ vui nhộn hoặc không trang trọng, tránh trường hợp người nhận hiểu sai thông điệp được truyền tải.