Galaxy AI Immersive: Đại tiệc âm nhạc hàng đầu, thỏa mãn mọi giác quan

Càng về đêm, đại tiệc âm nhạc càng gia tăng nhiệt, đặc biệt khi HIEUTHUHAI mang tới sân khấu nguồn năng lượng bùng nổ với màn vũ đạo nóng bỏng, giai điệu catchy. Người hâm mộ không thể rời mắt khỏi phần trình diễn, nhún nhảy theo từng nhịp điệu các bản rap Cua, Ngủ một mình, Không thể say và No love no life. Không chỉ say mê trong âm nhạc, những màn tương tác, "quăng miếng" của nam rapper khiến khán giả đứng ngồi không yên.