Fendi 'bắt tay' với Pokémon, Gucci mời sao Trung Quốc cho BST Tết

Ngoài hình in bằng da của các nhân vật Pokémon trên dòng túi xách Baguette Pouch, Mini By The Way và Mini Mon Trésor, một phiên bản đặc biệt của chiếc Baguette có thêm hình thêu được các thợ thủ công của Fendi thực hiện kỳ công. Hơn nữa, nhà mốt này còn kết hợp với nhà sản xuất trò chơi Pokémon Go để sử dụng tạo hình mới nhất của các nhân vật hoạt hình nổi tiếng.