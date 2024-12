Fan nữ bị lừa vé 3 triệu đồng ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Ngoài giới trẻ, rất đông khán giả lớn tuổi tới Hưng Yên từ sáng 14/12 để xem concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong không khí lạnh giá, chỉ khoảng 14 độ C của Hưng Yên vào sáng 14/12, hàng chục nghìn khán giả xếp hàng từ sớm với tinh thần háo hức chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng. Nhờ sự bùng nổ, thành công của concert tại TP.HCM trước đó nên đêm nhạc tại Hà Nội càng nhận được sự quan tâm lớn.

Fan lớn tuổi hào hứng đu show

Theo quan sát của phóng viên Tri Thức - Znews, từ 12h, dòng người xếp hàng để check-in vào concert đã kéo dài cả km. Rất nhiều khán giả mặc áo dài hoặc trang phục truyền thống dựa theo các tiết mục trong chương trình. Họ mang theo poster hoặc nhiều loại phụ kiện khác để thể hiện tình yêu với thần tượng. Thời tiết lạnh giá, thỉnh thoảng mưa lất phất nhưng ai nấy đều hứng khởi. Đặc biệt, trong dòng người, không chỉ khán giả trẻ mà những người hâm mộ lớn tuổi cũng thích thú chờ đợi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Đ.N.T. (67 tuổi) cùng chồng từ trung tâm Hà Nội di chuyển khoảng 20 km để tới Hưng Yên theo dõi chương trình. Cô Đ.N.T. tâm sự đây là lần đầu tiên cô tham gia một concert và đây cũng là lần đầu vợ chồng cô tham gia một show âm nhạc cùng nhau. Vợ chồng cô T. yêu thích tất cả 33 anh trai, đặc biệt tiết mục Mẹ yêu con, Thu hoài.

Vợ chồng cô Đ.N.T. hào hứng khi được cùng nhau đi xem concert.

“Tôi nhờ các con đặt vé giúp. Nhưng quá trình rất gian nan bởi vừa vào, hệ thống đã sập, may mắn là sau đó chúng tôi mua được vé. Chúng tôi ngồi hạng vé Đỉnh nóc (PV: Giá vé 2,5 triệu đồng). Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một concert hoành tráng như vậy. Suốt thời gian qua, tôi theo dõi không thiếu tập nào bởi các tiết mục âm nhạc trong chương trình rất hay và hấp dẫn. Điều khiến tôi yêu thích nhất ở chương trình là cách ê-kíp lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống. Vì rất yêu thích chương trình nên chúng tôi quyết định tự đi xe bus từ Hà Nội tới đây để xem chương trình. Hiện tại cảm xúc của tôi là rất vui và hồi hộp. Trời lạnh nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi”, cô Đ.N.T. chia sẻ.

Khán giả T.Dịu (sinh năm 2001, đang làm việc tại Hà Nội) cùng mẹ tới concert. Mẹ của Dịu 51 tuổi, hiện sống tại Nam Định nhưng được chồng đưa tới Hưng Yên từ rạng sáng để xem concert. Vì không thể đứng nhiều giờ nên 2 mẹ con mua vé ở 2 khu khác nhau. T.Dịu mua vé ở khu Chín muồi trong khi mẹ cô ngồi hạng ghế Nhà hát. Trong lúc mẹ con Dịu vào trong xem show thì bố cô ở ngoài chờ.

“Tôi không cho chồng vào concert vì sợ chồng không đẹp trai bằng các anh tài”, mẹ của T.Dịu hài hước chia sẻ. Nhờ có chương trình, mẹ con Dịu sống ở những nơi khác nhau nhưng thời gian qua thường xuyên trò chuyện, thảo luận và gắn kết với nhau hơn. Cả hai là fan của Soobin và trước concert Anh trai vượt ngàn chông gai, mẹ của T.Dịu đã đi xem nhiều sự kiện âm nhạc khác nhau có sự tham gia của anh tài này. Khán giả 51 tuổi hài hước đùa rằng về khả năng đu show và mua vé thì con gái cũng phải “thua xa” cô.

Mất oan tiền vì dính vé giả

Ngược với tinh thần hào hứng của số đông khán giả đã giữ trên tay tấm vé và xếp hàng chờ vào concert thì không ít người hâm mộ rơi vào tình trạng lo lắng, hoang mang. Việc nhu cầu mua vé quá cao khiến không ít kẻ gian tận dụng cơ hội để lừa đảo. Cách lừa đảo thường thấy nhất là bán một mã vé cho nhiều khán giả khác nhau. Ai check-in sớm sẽ được vé còn ai muộn thì coi như mất oan tiền.

Khán giả T.Trang, 33 tuổi tại Hà Nội, chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô mua vé Mứt gừng (giá gốc 1,8 triệu đồng) với giá 3 triệu đồng nhưng khi đến đổi vòng, cô mới phát hiện mã vé mình mua đã bị người khác sử dụng trước. Đồng nghĩa, Trang bị lừa mất 3 triệu đồng tiền vé. Đến địa điểm tổ chức sự kiện từ sáng sớm, Trang không ngờ rơi vào tình trạng đáng buồn. Đã kiểm tra rất kỹ càng, thậm chí gặp mặt người bán trực tiếp và xác nhận đầy đủ thông tin, e-mail nhận vé nhưng Trang vẫn dính bẫy của kẻ gian.

Trang cho biết một ngày trước khi đêm nhạc diễn ra, cô mất ngủ vì quá hồi hộp. Đã đi concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở TP.HCM trước đó nhưng Trang vẫn rất hào hứng, thích thú với đêm diễn thứ 2 này. Hiện tại, T.Trang quyết định chờ đợi đến tối với hy vọng mua được tấm vé với giá phải chăng để vào concert.

Khán giả cuồng nhiệt thể hiện tình yêu với các thần tượng.

Concert lần này còn thu hút cả người hâm mộ từ nước ngoài trở về. Khán giả Tuệ An đang làm việc tại Bangkok (Thái Lan) nhưng quá yêu thích chương trình nên đã về Việt Nam để theo dõi concert dù cô chưa mua được vé. Tới trưa 14/12, tức sát giờ sự kiện diễn ra, Tuệ An vẫn lo lắng vì chưa có vé. Cả tiền thuê khách sạn lẫn vé máy bay, chi phí ăn uống, đi lại đã tốn của Tuệ An gần 10 triệu đồng. Nhưng sau khi hỏi vé của hàng chục người bán khác nhau, Tuệ An mệt mỏi vì mức giá bị đẩy lên quá cao. Cô hỏi vé Mứt gừng (giá gốc 1,2 triệu đồng) và được báo giá là 3,8 triệu đồng.

Đêm nhạc dự kiến có hơn 20.000 khán giả tham dự. Với thành công như hiện tại, rất có thể concert sẽ tổ chức đêm thứ 3 nhưng thời gian và địa điểm cụ thể chưa được tiết lộ.