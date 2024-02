Du xuân biển đảo dịp Tết Giáp Thìn với 10 triệu đồng

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, thời tiết miền Bắc dự báo mưa lạnh. Nhiều du khách chuyển hướng lựa chọn xuất hành đầu năm đến vùng biển nắng ấm miền Trung và miền Nam.

Dưới đây là những gợi ý hành trình vui Tết hấp dẫn với chi phí 10 triệu đồng để du khách tham khảo.

Đà Nẵng: Dạo “Chợ Tết vui phết’, lên Bà Nà ngắm hoa tulip

Giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội hay TP.HCM đến Đà Nẵng dịp Tết trung bình từ 4 triệu đồng/người. Từ Đà Nẵng, du khách có thể lựa chọn đến Hội An (Quảng Nam) bằng xe máy, ôtô, bus, limousine. Các khách sạn, homestay ở Đà Nẵng cũng như Hội An có giá trung bình dao động 250.000 đồng.

Đến Đà Nẵng dịp Tết năm nay, ngoài chiêm bái tại chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, tham quan núi Ngũ Hành, xem cầu Rồng phun lửa hay thỏa sức vui chơi bên biển Mỹ Khê... du khách còn được ghé thăm phiên chợ Tết đặc biệt tại công viên châu Á - Asia Park, hòa mình vào không khí xuân rộn ràng trên đỉnh Bà Nà vớinhiều hoạt động trải nghiệm Tết đặc sắc.

Công viên Châu Á được trang hoàng rực rỡ với tông màu đỏ.

Chào đón năm mới 2024, công viên Châu Á được trang hoàng rực rỡ với tông màu đỏ chủ đạo, mở cửa miễn phí cho du khách vào check-in du xuân. Điểm đặc biệt hấp dẫn tại đây là “Chợ Tết vui phết”, mở cửa đón khách từ 11/2 đến 19/2 trong khung giờ 9h đến 21h. Phiên chợ Tết độc đáo lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng đón chào du khách bằng con đường đèn lồng đỏ rực rỡ với 5.000 chiếc cùng các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn tại 22 gian hàng ẩm thực, gian hàng ông đồ viết thư pháp, vẽ chân dung, check-in với nhân tượng...

Đặc biệt, Tết này, công viên Châu Á cũng dành tặng các em nhỏ khoảnh khắc thư giãn ý nghĩa cùng tiết mục múa rối nước tại khu vực Thuyền rồng, với 3 suất diễn mỗi ngày (16h, 19h và 20h30).

Xuân này, đỉnh Bà Nà chìm trong sắc hoa tulip rực rỡ.

Trên đỉnh Bà Nà, ngoài chìm đắm giữa hơn 100.000 bông hoa tulip rực rỡ của “Lễ hội mùa xuân 2024”, du khách trong nước và quốc tế còn trải nghiệm không gian văn hóa Tết cổ truyền tại vườn Hội An, thử gói bánh chưng tại nhà hàng Beer Plaza, xem chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng xuân Giáp Thìn, xin chữ cầu an hay cùng nghệ sĩ nước ngoài hóa thân nàng tiên, chàng tiên mùa xuân trong điệu nhảy dây cầu vồng đặc sắc…

Giá vé vào khu vui chơi đang áp dụng từ 900.000 đồng/khách. Đặc biệt, kể từ 27/1, tuyến xe bus số 03 sẽ bắt đầu hoạt động, đưa du khách từ sân bay Đà Nẵng tới thẳng khu du lịch với giá từ 8.000 đồng/khách.

Đến Hội An, du khách không thể bỏ qua show diễn “Ký ức Hội An”, tái hiện nét văn hóa đặc trưng của phố Hội 400 năm lịch sử, dạo chơi phố cổ Hội An, thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, chiêm bái ngôi chùa gần trung tâm phố cổ hay thưởng thức ăn đặc sản cao lầu, mì Quảng, bánh vạc... Với ngân sách 10 triệu đồng, du khách có thể du xuân 2-3 ngày tại Đà Nẵng và Hội An.

Phú Quốc: Đa dạng trải nghiệm, vui cả Tết không hết

Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm lý tưởng đến Phú Quốc. Lúc này, thời tiết nắng ấm, nhiệt độ dao động 28 độ C, biển êm, nước trong như ngọc và không có mưa, thích hợp để du khách tham gia câu cá, lặn ngắm san hô, tắm biển, vui chơi giải trí từ ngày đến đêm.

Show diễn đa phương tiện đẳng cấp quốc tế “Kiss of the sea”.

Du lịch đảo ngọc dịp Tết 2024 bằng máy bay là phương án tối ưu bạn nên lựa chọn. Đây là cách di chuyển tiết kiệm thời gian và phù hợp với những ai say sóng không đi được tàu ra đảo. Giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội hay TP.HCM đến Phú Quốc dịp Tết dao động 3,7-6 triệu đồng/người. Trên đảo, phương tiện di chuyển tiết kiệm bậc nhất là xe máy. Nếu đi theo nhóm, ôtô sẽ là lựa chọn hợp lý. Các khách sạn ở Phú Quốc có giá trung bình từ 500.000 đồng.

Đầu năm đến với Phú Quốc, du khách không thể bỏ qua hoạt động chiêm bái cầu an tại chùa Hộ Quốc (Dương Tơ), Dinh Bà và Dinh Cậu (trung tâm Dương Đông), ghé thăm "vương quốc sao biển" ở làng chài Rạch Vẹm, khám phá chợ đêm Dương Đông, các vườn tiêu, xưởng làm nước mắm thủ công, di tích nhà tù...

Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town sôi động với nhiều trải nghiệm dịp Tết.

Nếu yêu thích hoạt động vui chơi giải trí, du khách nên chọn nam đảo để khám phá. Nổi bật là thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town mang vẻ đẹp sống động tựa Amalfi ở Italy, với đa dạng dịch vụ vui cả ngày đến đêm.

Dịp Tết Nguyên đán, du khách không thể bỏ lỡ trải nghiệm thưởng thức show công nghệ đa phương tiện “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” với pháo hoa sau show hoành tráng, vui chơi thả ga tại Vuifest Bazaar - chợ đêm sáng tạo vui phết, du ngoạn cáp treo đến với Sun World Hon Thom từ 450.000 đồng/khách hay lưu giữ khoảnh khắc hoàng hôn ấn tượng với cầu Hôn vừa ra mắt.

Tùy thuộc nhu cầu nghỉ dưỡng hay vui chơi các đảo, không kể chi phí vé máy bay, với 10 triệu đồng, bạn dễ dàng khám phá từ bắc đến nam đảo Phú Quốc dịp Tết này.