Dòng người ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

  • Chủ nhật, 4/1/2026 19:01 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Chiều 4/1, khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội ghi nhận hàng dài phương tiện nối đuôi nhau vào nội đô, dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng vào ngày nghỉ cuối cùng của Tết Dương lịch 2026.

tro lai Ha Noi anh 1

Chiều 4/1, rất đông người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu quay trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận lúc 16h tại khu vực cửa ngõ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc hàng km.

tro lai Ha Noi anh 2

Ghi nhận tại đường Ngọc Hồi (QL1A) chiều vào nội đô xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số vị trí có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.
tro lai Ha Noi anh 3

Dòng người điều khiển xe gắn máy vất vả len lỏi giữa dòng ôtô, xe tải, xe khách.
tro lai Ha Noi anh 4tro lai Ha Noi anh 5tro lai Ha Noi anh 6tro lai Ha Noi anh 7

Nhiều người dân đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy, chở theo nhiều hành lý trở về Thủ đô, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

tro lai Ha Noi anh 8

Sau nhiều giờ di chuyển đường dài kèm theo ùn tắc, nhiều người tỏ ra mệt mỏi nhất là trẻ nhỏ.
tro lai Ha Noi anh 9

Ngay từ đầu giờ chiều, lượng chức năng có mặt từ sớm tại các điểm đen ùn tắc để phân luồng điều tiết giao thông.
tro lai Ha Noi anh 10tro lai Ha Noi anh 11tro lai Ha Noi anh 12tro lai Ha Noi anh 13

Tại bên xe Nước ngầm (Hà Nội), hàng nghìn người dân từ các tỉnh, thành phố trở lại nơi làm việc. Bến xe Nước ngầm chủ yếu đón hành khách từ các tỉnh phía Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM... quay trở lại Hà Nội.

tro lai Ha Noi anh 14

Hàng dài ôtô di chuyển chậm chạp trên đường Vành đai 3 trên cao lúc 17h.
tro lai Ha Noi anh 15

Ùn tắc kéo dài khiến một số hành khách mất kiên nhẫn, xuống xe khách và đi bộ tại đường dẫn xuống của tuyến Vành đai 3 trên cao.
tro lai Ha Noi anh 16

Dòng phương tiện ken đặc nhích từng mét một trên đường Nguyễn Xiển đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến lúc 17h30.
tro lai Ha Noi anh 17

Dịp Tết Dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1. Nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc di chuyển của người dân từ các tỉnh thành về Hà Nội, đại diện Phòng CSGT Hà Nội đã khuyến cáo các đơn vị vận tải, lái xe, chủ phương tiện cùng toàn thể người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi di chuyển trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường phố nội đô và các tuyến đường ra vào thủ đô.

