Dòng người ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Dịp Tết Dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1. Nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc di chuyển của người dân từ các tỉnh thành về Hà Nội, đại diện Phòng CSGT Hà Nội đã khuyến cáo các đơn vị vận tải, lái xe, chủ phương tiện cùng toàn thể người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi di chuyển trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường phố nội đô và các tuyến đường ra vào thủ đô.