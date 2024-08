Đồng hồ lặn gần 8.000 USD gây tranh cãi

Konstantin Chaykin Stargazer là chiếc đồng hồ phức tạp nhất từng được chế tạo tại Nga. Đồng hồ của thương hiệu Wristmons sở hữu 17 tính năng, trong đó có 11 tính năng thiên văn, và tổng cộng 664 linh kiện. Cả mặt trước và mặt sau của đồng hồ đều được trang bị mặt số anthropomorphic cho phép người đeo dễ dàng đọc thông tin. Ban đầu, cỗ máy được tạo ra để tham gia đấu giá tại sự kiện Only Watch 2023. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hoãn vô thời hạn, tương lai của chiếc đồng hồ này vẫn là một câu hỏi với những người trong ngành. Dù không có thông tin chính thức về giá bán, nhưng với độ phức tạp để chế tác ra cỗ máy này, Stargazer được A Blog to Watch ước tính mức giá không dưới 100.000 USD . Ảnh: A Blog to Watch, Wristmons.