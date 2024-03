Đồng hồ 1 triệu USD của Dương Tử Quỳnh và 6 cỗ máy thời gian tại Oscar

Giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2023 với chiếc váy trắng đính lông vũ thướt tha. Nữ diễn viên hoàn thành vai trò đại sứ thương hiệu đồng hồ Richard Mille khi đeo chiếc Richard Mille RM 07-02 lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá. Cỗ máy thời gian trên tay Dương Tử Quỳnh sở hữu lớp vỏ hình tonneau đặc trưng của thương hiệu. Món phụ kiện là phiên bản white sapphire, đính hàng trăm viên đá quý và nạm kín kim cương. Giá thành của món đồ lên đến hơn 1 triệu USD . Ảnh: USA Today.