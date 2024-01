Đón chờ gì ở các triển lãm Van Gogh năm 2024?

Các buổi triển lãm lớn của Van Gogh tại châu Âu đã được ấn định. Trong đó, buổi triển lãm được quan tâm nhất sẽ diễn ra tại Phòng trưng bày Quốc gia London (Anh).

Phòng trưng bày Quốc gia London (Anh) sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 với buổi triển lãm Van Gogh: Poets and Lovers đầy tham vọng.

Nội dung buổi triển lãm xoay quanh những tháng ngày cuối đời của danh họa Vincent van Gogh tại Pháp. Diễn ra từ ngày 14/9/2024 đến ngày 19/1/2025, Van Gogh: Poets and Lovers có thể sẽ trở thành triển lãm nổi tiếng nhất trong năm ở London.

Triển lãm sẽ bao gồm 50 bức tranh và bản vẽ được sáng tác trong giai đoạn họa sĩ sống ở thị trấn Arles, vùng Provence (từ tháng 2/1888 đến tháng 5/1889) và trại tâm thần ở vùng ngoại ô Saint-Rémy-de-Provence (từ tháng 5/1889 đến tháng 5/1890).

Chính ở miền nam nước Pháp, Van Gogh đã phát triển khả năng cảm nhận màu sắc phi thường của mình, tạo ra những tác phẩm xuất sắc trong cuộc đời làm nghệ thuật của ông, theo ArtNews.

Hầu hết 50 tác phẩm được Bảo tàng Kröller-Müller ở Otterlo (Hà Lan) cho mượn. Đây là nơi có bộ sưu tập tác phẩm của Van Gogh lớn thứ hai trên thế giới, xếp sau Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan).

Bức tranh The Yellow House (tháng 9/1888) sắp được trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia London (Anh). Ảnh: Van Gogh Museum (Amsterdam).

Triển lãm đầu tiên của danh họa trong năm 2024 sẽ là Vincent van Gogh tại Bảo tàng Revoltella (22/2-30/6), thành phố Trieste (Italy).

Tại đây sẽ diễn ra cuộc hội ngộ giữa 2 bức chân dung, một bức mô tả Marie Ginoux và bức còn lại là chồng bà Joseph, nằm ở 2 bảo tàng khác nhau. Cặp vợ chồng này điều hành quán Café de la Gare ở Arles, nơi Van Gogh nghỉ dưỡng vào mùa xuân và mùa hè năm 1888.

Mối liên hệ giữa vùng đất Arles và Van Gogh cũng sẽ xuất hiện trong một cuộc triển lãm mang tên Van Gogh and the Stars (1/6-8/9), được tổ chức tại không gian của Tổ chức Fondation Vincent van Gogh Arles, miền nam nước Pháp.

Tại đây sẽ tập trung vào những tác phẩm đặc biệt phổ biến của nghệ sĩ, như Starry Night over the Rhône, được mượn từ Bảo tàng Musée d'Orsay ở Paris.

Bên cạnh đó, triển lãm sẽ trưng bày thêm các tác phẩm của những nghệ sĩ khác miêu tả bầu trời dưới ngòi vẽ của họ.

2 bức chân dung, miêu tả Marie Ginoux và chồng bà là Joseph, sẽ được tái hợp và trưng bày tại Bảo tàng Revoltella (Italy). Ảnh: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Rome and Kröller-Müller Museum, Otterlo

Triển lãm cuối cùng tại châu Âu sẽ diễn ra tại Bảo tàng Groninger, phía bắc Hà Lan.

How Van Gogh Came to Groningen (30/11/2024 - 5/5/2025) với khoảng 35 bức tranh và bức vẽ, sẽ tái hợp những tác phẩm đã từng được trưng bày trong buổi triển lãm đầu tiên của danh họa vào năm 1896, 6 năm sau khi ông qua đời.

Dù chưa công bố, Bảo tàng Kröller-Müller được cho là đang sắp xếp một cuộc triển lãm cho mượn lớn vào cuối năm, diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc). Điều này là minh chứng cho sự nổi tiếng ngày càng tăng của Van Gogh ở khu vực Đông Á.

Năm 2023 vừa qua là khoảng thời gian đặc biệt đối với các triển lãm của Van Gogh. Nhiều trong số đó vẫn đang diễn ra tại Amsterdam (Hà Lan), Tokyo (Nhật Bản), Milan (Italy) và Paris (Pháp), dự kiến hoàn thành trong vài tuần tới.

Trong số những cuốn sách về danh họa được xuất bản vào năm 2024, cuốn Van Gogh and the End of Nature của Michael Lobel (Nhà xuất bản Đại học Yale) được đánh giá là hấp dẫn, với cách tiếp cận mang tính thời sự.

Tác phẩm Garden at Arles (vẽ tháng 7/1888), một trong những bức họa đáng chú ý của Van Gogh. Ảnh: Rijksdienst Cultural Erfgoed

Và dự đoán cuối cùng cho năm 2024 mà cây bút Martin Bailey của tờ ArtNews đưa ra chính là những triển lãm “trải nghiệm nhập vai” của Van Gogh sẽ tiếp tục lan rộng, ngày càng phát triển ở nhiều thành phố trên thế giới.

“Họ có những tựa đề giống nhau đến kinh ngạc, từ Van Gogh: The Immersive Experience; Beyond Van Gogh: The Immersive Experience; Imagine Van Gogh: The Immersive Exhibition cho đến Van Gogh Alive: The Experience; and Immersive Van Gogh Exhibit”, ông viết.

Bailey cho rằng các trải nghiệm này chắc chắn hấp dẫn nhưng chúng không mang “tính triển lãm".

“Bạn sẽ thích thú với những hình ảnh phóng to từ những bức tranh của Van Gogh, nhưng điều đó không thể so sánh được với việc đứng trước một bức tranh thật trong bảo tàng", ông viết thêm.