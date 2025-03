Đội của Solskjaer thắng áp đảo

Trận derby rực lửa giữa Besiktas và Galatasaray kết thúc với chiến thắng 2-1 xứng đáng cho đội chủ nhà. Họ gây bất ngờ khi vượt trội gần như toàn diện về mặt cơ hội và thế trận.

Besiktas tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,05, so với con số khiêm tốn 0.37 của Galatasaray. Đây là sự chênh lệch cho thấy thầy trò HLV Solskjaer tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Besiktas tung ra tổng cộng 20 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng khung thành, đồng thời sở hữu 3 cơ hội rõ rệt và chỉ bỏ lỡ 1 trong số đó. Ngược lại, Galatasaray chỉ có 9 pha dứt điểm, 3 lần sút trúng đích, và không tạo ra bất kỳ cơ hội rõ rệt nào trong suốt trận đấu.

Ngoài ra, Besiktas thực hiện 285 đường chuyền, đạt tỷ lệ thành công 82%, nhỉnh hơn so với 242 đường chuyền và tỷ lệ 79% bên phía Galatasaray. Rõ ràng Besiktas kiểm soát thế trận tốt hơn, sắc bén hơn trong khâu tấn công và xứng đáng với 3 điểm trọn vẹn trước đại kình địch cùng thành phố.

Oke Solskjaer trở thành HLV đầu tiên đả bại nhà đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa giải này. Trước khi gặp Besiktas ở vòng 28, Galatasaray chưa thua ở giải đấu với 22 trận thắng và 5 trận hòa.

Chiến thắng của Besiktas cũng có thể tạo ra bước ngoặt lớn với Fenerbahce của Jose Mourinho trong cuộc đua vô địch. Lúc này Fenerbahce kém Galatasaray 6 điểm nhưng còn một trận chưa đấu.

