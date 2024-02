Điều gì xảy ra khi uống rượu trộn lẫn bia?

Trên những bàn tiệc ngày Tết đôi khi xuất hiện cả rượu và bia. Việc không chú ý và uống nhiều loại cùng lúc có thể dễ dẫn đến nguy cơ mắc phải “dư vị sau cơn say” (hangover).

Uống bia và rượu cùng lúc có thể tăng lượng cồn nạp vào máu, từ đó dễ say hơn. Ảnh: ARK Behavioral Health.

Nhiều chuyên gia đã lưu ý rằng việc uống chung cả bia lẫn rượu cùng lúc có thể gây những rủi ro sức khỏe và dễ say xỉn, song đây không hẳn là yếu tố chính.

Trộn các loại rượu bia đồng nghĩa với việc đưa nhiều cồn hơn vào cơ thể. Khi đó, ảnh hưởng từ cồn sẽ mạnh hơn, tương tự uống một loại rượu nhưng uống nhiều cùng lúc.

Ngoài ethanol là thành phần chính trong các loại đồ uống có cồn, mỗi loại bia rượu lại có các hóa chất khác nhau, dẫn đến khả năng xuất hiện tác dụng phụ khi trộn lẫn bia rượu.

Một số người thường truyền tai nhau câu nói “Beer before liquor, never been sicker. Liquor before beer, you’re in the clear” (tạm dịch: Không gì tệ hơn khi uống bia trước rượu. Uống rượu trước bia, bạn sẽ thoát khỏi nguy hiểm).

Các chuyên gia đã giải thích câu nói trên dựa vào cách hoạt động của cơ thể. Bia hay vang sủi là đồ uống có ga, khi uống trước sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng tốc độ hấp thu rượu.

Do đó, uống bia trước rượu sẽ dễ say nhanh hơn. Trong khi ngược lại, rượu thường có nồng độ cồn cao hơn nên khi uống rượu trước, lượng cồn trong máu cao khiến người uống nhanh say hơn, từ đó có thể không muốn uống thêm bia, theo New York Times.

Tuy nhiên, tiến sĩ Roshini Rajapaksa, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trường Y Đại học New York, Mỹ, cho biết thứ tự uống không phải vấn đề. Mấu chốt là lượng cồn nạp vào người.

Theo ARK Behavioral Health, cơ sở cai nghiện ma túy và rượu tại Mỹ, các loại bia rượu khác nhau sẽ chứa hàm lượng hợp chất congeners khác nhau. Nạp nhiều congeners vào người sẽ dễ dẫn đến tình trạng hangover, buồn nôn và chóng mặt dữ dội hơn vào ngày hôm sau.

Vừa uống bia vừa uống rượu về bản chất là tiêu thụ lượng cồn lớn trong một lần uống, từ đó có thể gây nên các triệu chứng do uống quá mức như suy giảm nhận thức, buồn ngủ, khó xác định phương hướng, ra quyết định kém và ngộ độc rượu.

Theo Lassou, không nên uống rượu vang và bia trong một bữa ăn. Cả bia và rượu đều chứa sulfit sẽ phản ứng với nhau trong dạ dày. Điều này có thể gây đau đầu hoặc đau bụng.

Các chuyên gia cho rằng hiện không có nhiều bằng chứng nói uống bia và rượu cùng lúc gây những vấn đề sức khỏe khác biệt so với uống một loại bia rượu có cùng lượng cồn. Do đó, cần lưu ý đến hàm lượng cồn tiếp nhận trong mỗi bữa tiệc, dù chỉ uống một loại bia rượu.