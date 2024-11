Diễn viên Film Rattapoom bị triệu tập vì cáo buộc tống tiền

Diễn viên Film Rattapoom là ngôi sao thứ 4 liên đới tới vụ The iCon Group. Đây là sự việc đang thu hút sự quan tâm lớn nhất của công chúng Thái Lan.

Ngày 30/11, tờ Khaosod đưa tin Phòng trấn áp tội phạm, chủ trì vụ án The iCon Group, ra giấy triệu tập nam ca sĩ kiêm diễn viên Film Rattapoom Toekongsap. Trước đó, Film bị cáo buộc tống tiền sếp Paul của tập đoàn The iCon Group. Sau khi điều tra và ghi nhận lời khai của ông chủ The iCon Group, cơ quan điều tra xác định chưa đủ bằng chứng để chứng minh Film có hành vi cưỡng đoạt tài sản như cáo buộc trước đó.

Tuy nhiên, hành vi của nam diễn viên được xem là gian lận. Do đó, Film được yêu cầu đến gặp các điều tra viên trong vòng 7 ngày tới.

Film Rattapoom bị triệu tập. Ảnh: Nation TV.

Trước đó, người dẫn chương trình nổi tiếng Phudit Kamnerdploy hay còn gọi là Kanchai "Num" Kamnerdploy đã đệ đơn kiện nam ca sĩ và một người phụ nữ khác. Hai người này được cho là đã yêu cầu khách hàng tiềm năng phải trả 20 triệu baht để xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng Hon Krasae của Kanchai "Num" Kamnerdploy. Các khách hàng tiềm năng được nhắc đến là giám đốc điều hành, sếp Paul và một đại lý lớn của công ty tiếp thị trực thuộc The iCon Group.

Rattapoom khẳng định bản thân vô tội và cho biết các khách hàng tiềm năng đã tham khảo ý kiến ​​của anh này để lên kế hoạch truyền thông. Kế hoạch có ngân sách 20 triệu baht. Rattapoom cho biết anh đã bị dụ nói "20 triệu baht" trong một cuộc trò chuyện được ghi âm. Film Rattapoom sau đó rời khỏi Đảng đối lập Palang Pracharath (PPRP) trong bối cảnh cuộc điều tra liên quan đến vụ án The iCon Group diễn ra.

Film Rattapoom sinh năm 1984, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Thái Lan. Anh tham gia hàng chục bộ phim như Khun Chai Rai Lem Gwean, Sanae Nang Ngiew, Por Pla Lai... Dự án gần nhất của anh là Người chồng cải trang phát sóng năm 2022. Sau đó, anh tập trung cho sự nghiệp kinh doanh, chính trị.

Liên quan đến vụ The iCon Group, 18 nghi phạm bao gồm 3 diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya đã bị bắt giữ. Tính đến cuối tháng 10, khoảng 10.000 người đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Các nạn nhân cho biết họ đã mất tổng cộng khoảng 3 tỷ baht (gần 89 triệu USD ) thông qua các đại lý bán sản phẩm của The iCon Group.