Đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2026

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Đề thi như sau:

(Lưu ý, phần khoanh trên đề là của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)

Chí Vỹ, học sinh trường Trung học Thực hành (TP.HCM), nhận xét đề thi Tiếng Anh năm nay dễ hơn đề năm 2025 và thí sinh có thể dễ dàng đạt 7 điểm trở lên. Đánh giá tổng quan đề thi, nam sinh nhận xét đề có nhiều câu ăn điểm, nhưng cũng có một số câu mang tính phân loại thí sinh vì có từ mới và cấu trúc ngữ pháp khó. Với bài làm lần này, nam sinh dự đoán có thể đạt trên 8 điểm.

Nguyễn Hữu Kỳ, học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội), nhận định đề Tiếng Anh khá khó. Dù có 6.0 IELTS, Kỳ nhận định không dễ đạt điểm 8 ở đề thi này. Nam sinh chỉ chắc chắn đúng 26-27/40 câu.

Hữu Kỳ đánh giá khó nhất là bài đọc, nội dung về quỹ bảo vệ môi trường với nhiều từ mới. Đề thi năm nay cũng đưa nhiều kiến thức thực tế nhưng môi trường, cách học sinh sử dụng công cụ học tập...



Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố vào 8h sáng 1/7.