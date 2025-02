Để người phụ nữ khỏa thân rơi khỏi ôtô, tài xế bị phạt 4-6 triệu đồng

Nguyên nhân người phụ nữ rơi từ ôtô xuống đường ở Nghệ An

Người phụ nữ khỏa thân rơi từ ôtô xuống đường ở TP Vinh (Nghệ An) được xác định là do say rượu, dẫn đến bất ổn tâm lý.