Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với ông Nguyễn Văn Tuấn

Theo Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có hành vi gian dối trong kê khai thành tích, công trạng để được xét tặng huân chương. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 93 Luật Thi đua, Khen thưởng.
Tờ trình của Bộ Y tế.
Trước đó, Đại học Y Hà Nội đã ban hành quyết định thụ lý đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn. Nội dung tố cáo nêu rõ thay vì trung thực báo cáo, ông Tuấn đã cố tình lấp liếm quá khứ bị kỷ luật, khai man thành tích năm 2022 để tự nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở, làm cơ sở hợp thức hóa hồ sơ xin khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Một số cán bộ công tác tại Đại học Y Hà Nội cho rằng đây là biểu hiện lợi dụng cơ chế thi đua, khen thưởng để mưu cầu lợi ích riêng, làm suy giảm niềm tin của xã hội vào tính minh bạch, công bằng của hệ thống khen thưởng quốc gia.
Đến nay, Bộ Y tế đã kiến nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.
