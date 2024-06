Để du lịch Thiềng Liềng gần hơn với du khách

Mô hình du lịch cộng đồng duy nhất tại TP.HCM thu hút du khách nhờ loạt hoạt động gắn liền với văn hóa bản địa.

Khách du lịch đạp xe lần lượt khám phá các điểm đến trên đảo. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đảo Thiềng Liềng là một ấp đảo thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, cách trung tâm TP.HCM khoảng 70 km. Vốn là "đảo nằm trong đảo", vùng đất này sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, bao quanh bởi những cánh rừng sác xanh mát trải dài.

Đa dạng trải nghiệm du lịch

Ẩn mình trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, ấp đảo Thiềng Liềng rộng khoảng 13.000 ha, chủ yếu là rừng ngập mặn, mang nét đẹp yên bình, không khí trong lành không khói bụi. Đặt chân lên hòn đảo này, du khách như lạc vào một vùng quê xa xôi, hoang sơ, khác hẳn với cảnh đô thị TP.HCM hiện đại, nhộn nhịp.

Ấp đảo Thiềng Liềng hiện là nơi sinh sống của khoảng 220 hộ dân với khoảng 786 người. Người dân chủ yếu sống bằng nghề làm muối, đánh bắt thủy hải sản và nuôi hàu ở cửa sông. Vùng đất này vốn không có nước ngọt và chỉ mới có điện lưới từ năm 2016.

Sau khi Sở Du lịch TP.HCM công bố Thiềng Liềng là mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên của thành phố vào cuối năm 2022, vùng đất này bắt đầu được nhiều người biết đến hơn.

Mô hình du lịch cộng đồng này nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ và các gia đình đang sinh sống tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đến đây, khách du lịch sẽ được hòa mình vào nhịp sống của người dân bản địa, trải nghiệm những nét văn hóa, thưởng thức nhiều món ẩm thực đa dạng, đặc trưng của đất gắn liền với diêm nghiệp. Hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi con đường bê tông dài hơn 4 km. Sau khi thuê một chiếc xe đạp với giá 60.000 đồng/ngày, khách du lịch có thể tự do đạp xe khám phá ấp đảo.

Đặt chân đến từng điểm đến trên bản đồ du lịch Thiềng Liềng, các bạn sẽ được lần lượt thưởng thức những món ẩm thực độc đáo, tuy quen mà lạ. Lạ vì những món ăn, loại quả đều mang vị muối đặc trưng của vùng đất này. Các sản phẩm du lịch này đều được chính các hộ dân đang sinh sống tại ấp đảo Thiềng Liềng tự chế biến với nguyên liệu mà gia đình sẵn có.

Du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ngon mang hương vị đặc trưng của xứ sở muối. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ghé hộ Sáu Trúng, mọi người sẽ được thưởng thức những chén sâm sâm mát lạnh được chế biến từ những đám lá sâm mọc quanh bờ rào. Bà Nguyễn Thị Vân (chủ hộ) cho biết lá sâm nơi đây mọc khá tươi tốt, những ngày cao điểm bà có thể phục vụ khoảng 70-80 khách ghé nhà. Hộ Tư Tuấn phục vụ món kem dừa béo ngậy, hộ Út Kiều, Mười Giạ với món chanh muối, nước nha đam, hoa đậu biếc... giúp bạn nhanh chóng bù nước, giải nhiệt, xua tan cảm giác mệt mỏi.

Những điểm đến du lịch của Thiềng Liềng thường kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm với bảo tồn văn hóa, giới thiệu các tập quán, hoạt động sinh kế của bà con. Đặc biệt, không gian nhà muối là điểm đến du khách không thể bỏ qua khi đặt chân đến ấp đảo. Tại đây du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về quy trình làm ra những hạt muối trắng ngần, khám phá những nông cụ, thưởng thức câu vọng cổ ngọt ngào giữa đồng muối bạt ngàn.

Được bạn bè giới thiệu, chị Nguyễn Thị Bích Trâm (ngụ quận 4) cùng gia đình 5 người tìm đến trải nghiệm. "Đây là lần đầu tiên gia đình tôi tham quan mô hình du lịch cộng đồng. Tôi chưa từng nghĩ trong TP.HCM lại có một vùng đất bình yên, dân dã, gần gũi với thiên nhiên như vậy. Lâu lâu trở về với thiên nhiên, thưởng thức những món ẩm thực địa phương khá thú vị".

Vốn là đảo trong đảo, vùng đất Thiềng Liềng sở hữu nguồn thuỷ hải sản đồi dào có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao như tôm, hàu, cá ngát, cá chẽm... Du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon như gỏi tôm thịt và rau càng cua, cháo hải sản, cá chẽm chiên giòn cuốn bánh tráng, cá kho quẹt ăn cùng cơm trắng, lẩu cá…

Không gian nghề muối là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Thiềng Liềng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ấp đảo khá nhỏ nhưng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Đến đây du khách còn có cơ hội thưởng thức đờn ca tài tử của nghệ nhân Tư Huỳnh, thử sức với những câu vọng cổ. Bên cạnh đó, khách du lịch còn được trải nghiệm ngâm chân với muối thảo dược, thưởng thức những loại trà ngon làm từ hoa cúc, cam thảo và la hán quả tại hộ Năm Tuyết.

Dạo một vòng quanh đảo, các bạn có thể thoải mái ngắm nhìn những cánh rừng ngập mặn, tìm hiểu về cuộc sống của người dân Thiềng Liềng, chụp ảnh check-in với không gian xanh mát, xem cuộc đua bạch tuộc, tham gia các hoạt động vui chơi như lội ruộng bắt cua, khám phá cung đường hiking xuyên rừng, trekking ngọn núi Giồng Chùa thấp nhất Việt Nam...

Vẫn còn quá khó để tiếp cận du khách

Mặc dù sở hữu một loạt các điểm đến, từng xuất hiện trong Top 100 điều thú vị của TP.HCM, thế nhưng lượng du khách đến Thiềng Liềng vẫn còn rất khiêm tốn. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, Thương mại, Dịch vụ du lịch Thiềng Liềng (HTX) cho biết: "Tính đến hiện tại, du lịch Thiềng Liềng đã đón khoảng 4.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại đảo, doanh thu ước tính khoảng 800 triệu đồng".

Theo bà Tuyết, khó khăn lớn nhất để Thiềng Liềng tiếp cận du khách đó là tuyến phương tiện đưa khách đến ấp đảo vẫn còn rất hạn chế.

Để đến được đây, khách du lịch có thể thuê canô đi từ bến Bạch Đằng (quận 1), Bến tàu thuỷ Ngôi Sao Việt (quận 7), bến Dần Xây hoặc di chuyển bằng đò ra đảo Thạnh An đến Thiềng Liềng. Chi phí thuê canô đi từ bến Bạch Đằng đi về khoảng 16.000.000 đồng/chuyến, từ bến Ngôi Sao Việt giá khoảng từ 10.000.000 đồng, từ Dần Xây qua đảo Thiềng Liềng khoảng 6.500.000 đồng/chuyến.

"Không phải du khách nào cũng có chiều hướng đi canô ra đảo bởi chi phí di chuyển khá cao. Nếu đi bằng đường đò dân sinh thì chi phí tương đối chấp nhận được nhưng lại tốn nhiều thời gian khiến Thiềng Liềng giảm sức cạnh tranh so với những điểm đến khác", bà Tuyết chia sẻ.

Du khách mất khoảng 1 giờ 30 phút để di chuyển từ quận 7 đến Thiềng Liềng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ bến Tắc Suất (thị trấn Cần Thạnh), du khách đi đò ra đảo Thạnh An mất 45 phút với chi phí chỉ 15.000 đồng/khách/lượt với 6 chuyến cố định trong ngày. Khi đến Thạnh An, du khách tiếp tục đi đò hoặc thuê vỏ lãi, cano để qua Thiềng Liềng. Chuyến đò từ Thạnh An - Thiềng Liềng xuất phát lúc 16h30, chuyến ngược lại Thiềng Liềng - Thạnh An xuất phát 5h30.

Đây là chuyến đò đưa học sinh đi học vì vậy chỉ hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần và lễ Tết, mùa hè sẽ nghỉ, không tiện cho du khách di chuyển. Việc này dẫn đến tình trạng Thiềng Liềng vắng khách vào những ngày lễ Tết và cuối tuần.

Bên cạnh đó, nơi đây vẫn còn khá mới trên bản đồ du lịch thành phố, nhiều người được hỏi không biết đến sự tồn tại của ấp đảo này.

Lê Thanh Hiếu (sống tại quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết: "Nhìn thấy hình ảnh bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội tôi mới biết ấp đảo này ở TP.HCM". Nam du khách tìm hiểu thì thấy khá hứng thú với đảo Thiềng Liềng vì những trải nghiệm độc đáo.

"Nơi này phù hợp cho các chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè, tận hưởng không gian miền quê yên bình, trải nghiệm làm muối, chắc tôi sẽ đi một lần cho biết. Nếu Thiềng Liềng tiếp tục phát triển thêm nhiều mô hình giải trí, di chuyển thuận tiện hơn tôi sẽ quay lại nhiều lần", Thanh Hiếu chia sẻ.

Việc di chuyển khó khăn, đắt đỏ khiến nhiều du khách "quay đầu" dù khá hứng thú với mô hình du lịch cộng đồng duy nhất ở TP.HCM. Anh Đinh Hữu Cương (sống tại TP Biên Hòa) cho biết ban đầu thấy địa điểm khá hay nên anh định cho 2 con đến đây nghỉ hè, trải nghiệm cuộc sống của diêm dân trên đảo. "Đoạn đường di chuyển đến Thiềng Liềng khá xa, giá canô cao và không an toàn, tôi sẽ tìm kiếm điểm đến khác cho các con, có thể là Trị An", anh Cương nói.

Dù sở hữu nhiều trải nghiệm thú vị, du lịch Thiềng Liềng vẫn kém sức hút bởi di chuyển khó khăn. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những khó khăn trong việc di chuyển khiến Thiềng Liềng khó tiếp cận với đối tượng khách lẻ, hợp tác xã đã liên kết với các đơn vị lữ hành đưa khách đến đây tham quan du lịch nhưng số lượng không nhiều. Việc chi phí di chuyển cao khiến giá tour đi Thiềng Liềng khá cao, giảm sức cạnh tranh so với tour đi các điểm đến khác. Theo bà Tuyết, việc có một chuyến đò hoặc phà di chuyển theo khung giờ cố định sẽ giúp Thiềng Liềng tiếp cận du khách dễ dàng hơn, việc đi lại của người dân cũng được cải thiện.

Hiện Thiềng Liềng đón lượng du khách chưa ổn định, người dân cũng chưa thực sự gắn bó với công việc này. Bà Nguyễn Thị Vân cho biết: "Chúng tôi làm muối từ tháng 8 năm nay đến tháng 6 năm sau, thời gian còn lại khá rảnh. Từ ngày mô hình du lịch cộng đồng ở Thiềng Liềng ra đời, tôi có thêm thu nhập từ việc đón khách du lịch đến ghé thăm ấp đảo. Có ngày vài chục khách, có khi vài tuần mới có khách, tuy nhiên tôi vẫn rất vui khi được đón tiếp mọi người". Tuy nhiên vào mùa làm muối khá bận bịu, đôi khi bà phải từ chối đón khách để tập trung cho công việc đồng án.

Việc người dân xem đây là công việc phụ những lúc nông nhàn khiến đôi lúc du khách không có những trải nghiệm trọn vẹn khi đặt chân đến đảo. Vì lượng du khách không ổn định, các bạn nên liên hệ trước với hợp tác xã để được hỗ trợ đặt phòng và đồ ăn, thức uống khi đến ấp đảo Thiềng Liềng du lịch.