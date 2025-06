Danh sách Chủ tịch UBND các tỉnh, thành mới sau sáp nhập

Tại Quyết định số 1255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Duy Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1260/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1261/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Hồ Văn Mừng, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1262/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1265/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1268/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1277/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1279/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1286/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1293/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1295/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1298/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7.

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hải Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (24/6).

Tại Quyết định số 1257/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Xuân Ánh để nghỉ hưu trước tuổi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (24/6).

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.