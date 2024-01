Dàn beauty blogger hội ngộ tại sự kiện Science Maison L'Oréal Paris

Hà My, Kha Duy Lê, Chloe Nguyễn, An Phương… cùng nhiều gương mặt nổi tiếng đã tham dự sự kiện Science Maison L'Oréal Paris tại The Landmark 81.

Với mong muốn lan tỏa rộng rãi kiến thức và thành tựu khoa học trong ngành chăm sóc sắc đẹp, L'Oréal Paris Việt Nam đưa sự kiện tầm cỡ toàn cầu về với tín đồ làm đẹp Việt. Theo đó, Science Maison - “Không phải phép màu, đẹp từ khoa học” do L’Oréal Paris tổ chức là một trong những sự kiện hoành tráng, gây chú ý đầu năm 2024. Sự kiện nhằm giới thiệu đến mọi người những yếu tố khoa học và công nghệ đằng sau mỗi sản phẩm của L'Oréal Paris. Tham gia sự kiện Science Maison, Kha Duy Lê gây chú ý khi xuất hiện trong thiết kế đầm lụa gợi cảm, kết hợp cùng phụ kiện trang sức tinh tế. Tại Serum Lab, người tham gia được giới thiệu về dòng serum bán chạy tại Việt Nam của L'Oréal Paris. Blogger Chloe Nguyễn và Amandine có dịp trải nghiệm bài test đo độ ẩm của da sau khi dùng sản phẩm serum Hyaluronic Acid. Beauty blogger An Phương tươi tắn tại phòng trải nghiệm các dòng sản phẩm Hyaluronic Acid của L'Oreal Paris. TikToker Phạm Thoại cũng góp mặt tại sự kiện Science Maison. Sau khi nghe tư vấn của chuyên gia, Phạm Thoại háo hức trải nghiệm các sản phẩm làm đẹp của L'Oréal Paris. Blogger Trinh Meow và Kim Xuyến bày tỏ sự hài lòng khi trải nghiệm serum chống nắng phổ rộng và serum dưỡng tóc 8 trong 1 của nhà L'Oréal Paris. Tham gia sự kiện lần này, Hà My lựa chọn đầm trắng tinh tế kết hợp cùng khăn choàng lông sang chảnh và túi xách Dior. Cô nàng cũng rất chăm chú trải nghiệm các sản phẩm mới. Beauty blogger Phương Ly Pretty Much không giấu được sự hào hứng khi đặt chân vào không gian trải nghiệm sản phẩm và khám phá khoa học làm đẹp đằng sau các sản phẩm chủ đạo của thương hiệu toàn cầu. Sự kiện trải nghiệm “Ngôi nhà khoa học - Science Maison House” diễn ra từ 12/1 đến 15/1 tại The Landmark 81. Tại sự kiện, người tham dự được check-in trong không gian đậm chất châu Âu giữa lòng TP.HCM. Bên cạnh đó, người tham gia có cơ hội trải nghiệm trọn bộ sản phẩm L’Oréal Paris miễn phí cùng hàng nghìn khuyến mãi hấp dẫn. Tâm điểm của sự kiện là những màn biểu diễn cuốn hút của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Anh, Tăng Phúc… vào 19h-20h ngày 12/1-14/1.