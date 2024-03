'Đá cưng' trỗi dậy

Thú chơi kỳ lạ từ những năm 1970 ở Mỹ đang bắt đầu một “kiếp mới” ở châu Á, giúp chữa lành cho nhiều người bế tắc vì gánh nặng áp lực cuộc sống, theo Wall Street Journal.

Lee So-hee mang theo pet rock của mình trong những chuyến đi. Ảnh: LEE SO-HEE.

Lee So-hee, nhân viên văn phòng 30 tuổi, sống một mình ở Seoul. Điều đó đã thay đổi vào tháng 11/2023 khi một người bạn đưa cho cô một hòn đá.

“Nếu bạn thực sự coi hòn đá của mình như thú cưng, tôi nghĩ điều đó khiến mọi thứ bớt cô đơn hơn một chút và bạn có thể vui vẻ hơn”, Lee nói.

Cách chữa lành mới nhất

Pet rock (đá cưng), một thú chơi lạ lùng và bị lãng quên ở Mỹ từ những năm 1970, đang xuất hiện trở lại ở Hàn Quốc. Không giống như cơn sốt đá trong hộp gần 5 thập kỷ trước, trào lưu lần này thiên về sự thanh thản hơn là buồn tẻ.

Người Hàn Quốc, những người phải chịu đựng tuần làm việc dài nhất bậc nhất trong thế giới công nghiệp hóa, có truyền thống thư giãn theo những cách khác thường. Họ nằm trong quan tài để dự đám tang giả của chính mình, vào tù để thiền định và tập trung tại một công viên ở Seoul hàng năm để tham gia một cuộc thi “space-out”.

“Pet rock” là cách chữa lành mới nhất.

Lee, nhà nghiên cứu 30 tuổi tại một công ty dược phẩm, gọi pet rock của mình là một cô gái - Hongduggae. Cô đã làm cho nó một chiếc chăn mùa đông từ khăn tắm cũ. Nó đến với cuộc đời Lee trong khoảng thời gian căng thẳng ở nơi làm việc khi cô phải vất vả nhiều giờ trong phòng thí nghiệm, thường đến tận đêm khuya.

Cô nói: “Thỉnh thoảng tôi phàn nàn với cục đá của mình về một ngày làm việc mệt mỏi. Tất nhiên, đó là một vật vô tri không thể hiểu được bạn. Nhưng nó giống như nói chuyện với chú chó cưng và có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn theo một cách nào đó”.

Lee gọi pet rock của mình là "Hongduggae". Ảnh: LEE SO-HEE.

Giám đốc quảng cáo Gary Dahl châm ngòi cơn sốt Pet Rock ngắn ngủi ở Mỹ vào những năm 1970. Ảnh: SAN FRANCISCO CHRONICLE.

Giám đốc quảng cáo người Mỹ Gary Dahl là “cha đẻ” của trào lưu pet rock ở Mỹ cách đây nhiều thập kỷ. Đến cuối năm 1975, hơn một triệu Pet Rock đã được bán ra, trở thành một món quà phổ biến và thu hút sự chú ý của giới truyền thông cả nước. Nhưng hiện tượng này đã tàn lụi vào năm sau đó.

Sau khi Dahl qua đời vào năm 2015, mánh lới quảng cáo của ông đã giành được một vị trí trong góc “Họ đang nghĩ gì?” của bảo tàng đồ chơi quốc gia Strong’s ở Rochester, New York, dành riêng cho “những món đồ chơi kỳ quặc nhất và khó hiểu nhất mọi thời đại”.

Ông Michelle Parnett-Dwyer, người phụ trách bảo tàng, cho biết Dahl có lẽ sẽ rất vui mừng khi thấy ý tưởng kỳ lạ của mình được tái hiện cách đây nửa vòng Trái Đất.

Đá không thay đổi

Phiên bản Hàn Quốc không liên quan đến thương hiệu gốc của Dahl, nhưng những người bán hàng trực tuyến cho biết ý tưởng xuất phát từ đó. Kim Jin-kook, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hàn Quốc của Đại học Hàn Quốc, cho biết trong nhiều thế kỷ, các xã hội Đông Á bao gồm cả Hàn Quốc đã đánh giá cao những loại đá trang trí mang tính tự nhiên, tượng trưng cho sự ổn định và vĩnh cửu.

“Đá không thay đổi và mang lại cho con người cảm giác ổn định”, giáo sư Kim nhấn mạnh.

Pet rock ít được chú ý trong nước cho đến khoảng năm 2021, khi một diễn viên truyền hình nổi tiếng khoe hòn đá "được thuần hóa" của mình. Các thành viên của các nhóm nhạc K-pop như Seventeen và Enhypen đã khoe pet rock của mình trên mạng xã hội.

Hai phiên bản pet rock Hàn Quốc do Chess Peace cung cấp. Ảnh: JIYOUNG SOHN/WALL STREET JOURNAL.

Những viên đá nhẵn và tròn thường được bán với giá 7,50- 11 USD , không bao gồm các phụ kiện bổ sung như kính, mũ hoặc khăn quàng cổ. Người ta đật chúng trên đệm và tổ. Một số viên đá thậm chí còn được vẽ mặt.

Ko Hyun-seo, một nông dân 28 tuổi ở thành phố Gimje, biết anh muốn tạo cho viên đá hình bầu dục của mình một diện mạo như thế nào và gọi tên nó là “Is Real”. Lấy cảm hứng từ một con khủng long hoạt hình nổi tiếng, Ko đã tạo cho Is Real đôi mắt tròn xoe và lông mày cong. Viên đá của anh có chiếc mũ rơm của người nông dân.

Ko cho biết viên đá mang lại cho anh cảm giác thoải mái. “Mỗi ngày khi về nhà, tôi kiểm tra viên đá để chắc chắn rằng nó vẫn ổn”, anh nói.

Mảng kinh doanh ổn định

Thương hiệu Pet Rock ban đầu, hiện do ba giám đốc điều hành truyền thông đồng sở hữu, đã được hồi sinh vào năm 2008. Thương hiệu gốc xuất hiện trong các bộ phim năm 2022, Minions: The Rise of Gru và Everything Everywhere All at Once và sẽ góp mặt trong một series phim hoạt hình sắp ra mắt trên Netflix, theo đồng sở hữu thương hiệu Anthony Gentile.

Ông Gentile cho biết công ty gần đây đã thử nghiệm thị trường Pet Rock ở Ấn Độ và đang nỗ lực cải tiến hơn nữa, bao gồm cả “AI Pet Rock” có thể nói chuyện với chủ bằng hơn 40 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Hàn.

Những người bán hàng ở Hàn Quốc cho biết phiên bản nước này hiện là một mảng kinh doanh ổn định. Công ty của Yeo In-ha, Chess Peace, đáp ứng 150-200 đơn đặt hàng pet rock mỗi tháng. Ngoài loại màu xám tiêu chuẩn, nơi đây còn bán “viên đá tình yêu” thạch anh hồng mang lại năng lượng tốt và “viên đá mơ ước” cho những ai muốn tâm sự với đá về mục tiêu cuộc đời của mình.

Kim Myeong-seong - thuộc một gia đình kinh doanh pet rock - cho biết Onyangsuksan đã ra mắt một “bộ đá đồng hành” vào cuối năm ngoái và được đón nhận ngoài mức kỳ vọng. Ông co hay sản phẩm đã bán hết trên mạng chỉ trong vòng một phút.

Kim Myeong-seong thuộc doanh nghiệp gia đình bán đá Onyangsuksan, với bộ pet rock. Ảnh: KIM Myeong-SEONG.

Koo Ah-young gọi pet rock của mình là "Bang-bang-i", cái tên được lấy cảm hứng từ một từ tiếng Hàn có nghĩa là nhảy cẫng lên trong hạnh phúc. Ảnh: KOO AH-YOUNG.

Koo Ah-young, một nhân viên văn phòng 33 tuổi ở Seoul, đang cảm thấy hơi kiệt sức với công việc. Cô mới đổi vị trí, đang thích nghi với vai trò mới và phải học nhiều thứ. Cô không muốn trút vấn đề của mình lên bạn bè hoặc gia đình, cũng như không muốn một con chó hay con mèo sẽ phải chịu đựng sự căng thẳng của mình.

Cô nhớ ra mình đã nhìn thấy một pet rock trên TV và quyết định thử. Cô đặt tên nó là “Bang-bang-i”, một cái tên lấy cảm hứng từ một từ tiếng Hàn có nghĩa là nhảy cẫng lên trong hạnh phúc. Cô ấy đã kể về ngày của mình với Bang-bang-i và nhét nó vào túi khi đến phòng gym hay đi dạo.

“Tôi cảm thấy thanh thản khi biết rằng hòn đá nhỏ này đã trải qua rất nhiều thời gian để đạt đến trạng thái hiện tại”, Koo chia sẻ.

Choi Hye-jin, một người nội trợ 39 tuổi ở Seoul, chưa để tâm đến pet rock cho đến khi cô nhặt được một món đồ trang trí bằng vải nhồi bông có hình hòn đá tại cửa hàng du lịch bên cạnh một trong những khối đá nổi tiếng của Hàn Quốc.

Cô đặt tên cho nó là “Ulsanbawi” theo tên khối đá nổi tiếng. Cô chụp ảnh nó khi đi du lịch và mang nó đến các buổi hòa nhạc cũng như các sự kiện ký tặng của ca sĩ yêu thích của mình.

Choi trải lòng: “Nhiều điều tốt đẹp đã đến với tôi nhờ hòn đá. Điều này có vẻ hơi kỳ quặc nhưng việc dành tình cảm cho pet rock của mình sẽ mang lại cảm giác an ủi”.

Pet rock của Choi Hye-jin thực ralà một món đồ trang trí bằng vải nhồi bông. Ảnh: CHOI HYE-JIN.