Crystal Palace 1-0 MU: Yoro mắc sai lầm

|
MU có phong độ không tốt trong thời gian gần đây.
Tỷ số: Crystal Palace 0-0 Man Utd
Bàn thắng: Jean-Philippe Mateta (36').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 1, Casemiro có cơ hội dứt điểm cận thành sau một pha bóng lộn xộn nhưng Dean Henderson đã kịp lăn xả cứu thua cho chủ nhà.
- Phút 20, Crystal Palace có cú sút trúng đích đầu tiên. Pha ra chân của Adam Wharton đưa bóng đi căng nhưng tìm đến đúng vị trí Senne Lammens chọn sẵn.
- Phút 24, Lammens lại cứu thua cho MU sau cú sút từ ngoài vùng cấm của Daichi Kamada.
- Phút 26, Bruno trượt chân khiến khung thành MU chao đảo. Sau pha lao ra của Lammens, Yeremy Pino đá bồi nhưng bị Leny Yoro chặn lại.
- Penalty: Phút 32, MU chịu phạt đền sau tình huống Yoro đẩy ngã Mateta trong vùng cấm.
- Bàn thắng: Từ cự ly 11 m, Mateta tung cú đá bình tĩnh vào góc xa, đánh lừa Lammens. VAR phát hiện Mateta chạm bóng 2 lần nên yêu cầu số 14 thực hiện lại. Ở lần thứ 2 đối mặt Lammens, tiền đạo đội chủ nhà vẫn thực hiện thành công, qua đó mang về bàn mở tỷ số ở phtus 36.
Thông tin lực lượng:
- MU không có sự phục vụ của Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Harry Maguire.
- Crystal Palace thiếu vắng Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Rio Cardines vì chấn thương.
Thống kê đáng chú ý:
- Palace đã ghi 6 bàn thắng liên tiếp từ phút 61 đến phút 70 tại Premier League mùa này.
- Man United chỉ ghi được đúng 2 bàn trong ba trận sân khách gần nhất.
- 9 trong số 12 bàn thua trên sân khách mà Man United phải nhận trong mùa giải này đều đến sau giờ nghỉ giải lao.
- Crystal Palace bất bại trog 4 lần gần nhất gặp MU (thắng 3, hòa 1) và giữ sạch lưới.
Sơ đồ chiến thuật
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.