Công ty xăng dầu nhà 'đại gia kim cương' nợ 670 tỷ đồng tiền thuế BVMT

Cục Thuế tỉnh Nghệ an đã có thông báo gửi đến 13 ngân hàng yêu cầu trích tiền từ tài khoản của CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền gần 950 tỷ đồng.

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Báo Nghệ An.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo đó, số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp của công ty này trong thông báo của Cục Thuế Nghệ An đến ngày 11/1 là gần 940 tỷ đồng . Trong đó, có 431 triệu tiền thuế thu nhập cá nhân, hơn 81 tỷ đồng thuế VAT công ty nợ từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023.

Đáng chú ý, từ tháng 5/2022 đến hết năm 2023, công ty xăng dầu này còn nợ 670 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường. Tổng tiền phạt chậm nộp là hơn 185 tỷ đồng . Cơ quan thuế Nghệ An yêu cầu Thiên Minh Đức nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này.

Cục Thuế tỉnh này yêu cầu các ngân hàng PVComBank, MB, VietBank, VIB, Techcombank; Agribank, ACB, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank, Vietcombank chi nhánh Nghệ An; VPBank chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu trên để nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Thiên Minh Đức nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế tỉnh này cho biết ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu. Đồng thời tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trong tài khoản của công ty này.

Kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ ban hành hồi đầu tháng 1 cũng đã hé lộ nhiều sai phạm của loạt "ông lớn" đầu mối xăng dầu, trong đó có Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra cho biết Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Dẫn đến từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm tại doanh nghiệp này là 3.287 tỷ đồng .

Theo báo cáo, đến thời điểm ngày 30/9/2022, 6/15 thương nhân đầu mối xăng dầu bị thanh tra đang nợ thuế bảo vệ môi trường 3.219 tỷ đồng .

Đáng chú ý, mặc dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng từ năm 2017 đến năm 2022, Thiên Minh Đức đã cho ông Chu Đăng Khoa - Phó tổng giám đốc hay còn được biết tới với tên gọi "đại gia kim cương" và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT - mượn số tiền 7.485 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân còn nợ công ty tổng số tiền 1.396 tỷ đồng .

Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn là một trong 7 thương nhân đầu mối đã sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về Quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại. Cơ quan thanh tra cho biết Thiên Minh Đức đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.

Ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tạm hoãn xuất cảnh với bà Chu Thị Thành do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trước đó, Cục Thuế tỉnh đã thông báo cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 1 năm đối với công ty này.