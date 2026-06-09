Công an triệu tập nhóm thanh niên kiểm tra khách tại Aeon Long Biên

Công an phường Long Biên (Hà Nội) đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh. Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, rà soát camera, làm rõ diễn biến vụ việc.

Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ khi đi mua hàng ở Aeon Long Biên gây xôn xao trong dư luận, sáng 9/6, đại diện Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết để phục vụ công tác xác minh vụ việc, đơn vị này đã mời người phụ nữ và những nam thanh niên trong vụ việc đến trụ sở để làm rõ.

Cũng trong sáng cùng ngày, AEONMALL Việt Nam và AEON Việt Nam (AEON) phát đi thông báo chính thức trên website "https://aeonmall-long-bien.com.vn/", gửi lời xin lỗi tới khách hàng và gia đình vì những trải nghiệm không mong muốn phát sinh từ vụ việc. Doanh nghiệp cho biết đang tích cực làm việc với khách hàng liên quan để trực tiếp xin lỗi, đồng thời lắng nghe và tiếp nhận các phản hồi nhằm làm rõ các vấn đề được phản ánh.

Hình ảnh nhân viên AEON Mall Long Biên "khám xét" khách hàng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, đêm 7/6, một bài đăng kèm video trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi một phụ nữ phản ánh bị nhân viên an ninh nghi ngờ trộm cắp và chặn lại kiểm tra tại AEON Mall Long Biên vào tối cùng ngày. Theo nội dung được chia sẻ, vào khoảng 21h45 phút tối 7/6, chị N. cùng hai con nhỏ di chuyển ra khu vực cổng số 8 của trung tâm thương mại để đón xe về nhà. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, yêu cầu đến công an phường với lý do bị nghi ngờ "ăn cắp đồ".

Chị N. cho biết hai người này không mặc đồng phục và không xuất trình thẻ nhận diện ngay từ đầu. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù khẳng định đã thanh toán đầy đủ hàng hóa và có hóa đơn mua sắm, chị vẫn bị yêu cầu làm việc với cơ quan chức năng.

Theo phản ánh, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người khiến hai con nhỏ của chị hoảng sợ và bật khóc. Chỉ sau khi chị phản ứng quyết liệt và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một trong hai người mới đeo thẻ nhận diện và giới thiệu là nhân viên an ninh.

Sau đó, lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra toàn bộ túi đồ và đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả kiểm tra không phát hiện hàng hóa nào chưa thanh toán hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Cho rằng việc bị chặn lại giữa nơi công cộng và bị nghi ngờ trộm cắp đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân cũng như tâm lý của các con, chị N. đề nghị đơn vị liên quan trích xuất camera giám sát để làm rõ diễn biến sự việc, đồng thời có lời xin lỗi thỏa đáng nếu xác định có sai sót trong quá trình xử lý.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Long Biên cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ theo quy định. Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc trước cách xử lý được phản ánh trong vụ việc. Trên các nền tảng đánh giá trực tuyến, nhiều tài khoản đã để lại đánh giá tiêu cực và bình luận chỉ trích đối với trung tâm thương mại.

Tại Fanpage của AEON Mall Long Biên, nhiều bài đăng gần đây ghi nhận lượng lớn biểu tượng cảm xúc giận dữ cùng các bình luận yêu cầu doanh nghiệp làm rõ trách nhiệm của lực lượng bảo vệ và có phản hồi chính thức đối với khách hàng.

AEON là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn của Nhật Bản, hiện vận hành nhiều trung tâm thương mại tại Việt Nam. Đầu năm 2025, AEON Việt Nam công bố tăng vốn điều lệ lên 23.755 tỷ đồng , tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường trong nước.

Hiện vụ việc vẫn đang được các bên liên quan xác minh. Kết luận chính thức sẽ được đưa ra sau khi hoàn tất việc rà soát hình ảnh camera và thu thập đầy đủ thông tin từ những người có liên quan.