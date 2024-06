Cỗ máy thời gian chứa nước hoa đầu tiên trên thế giới

Égérie - The Pleats of Time là một trong những điểm nổi bật tại sự kiện Watches and Wonders Geneva (Thụy Sĩ) năm nay. Đồng hồ đánh dấu sự hợp tác độc đáo giữa Vacheron Constantin và nhà thiết kế Haute Couture Yiqing Yin. Được biết, cỗ máy này, cũng là đồng hồ tỏa hương thơm đầu tiên trên thế giới, mang đến cho người đeo trải nghiệm đa giác quan, nơi thời gian được cảm nhận bằng cả thị giác, xúc giác và khứu giác, theo CNA Luxury.