Cô gái nào đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2025?

Hành trình của Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sắp sửa khép lại. Sau hơn một tháng, chung kết cuộc thi sẽ khép lại vào tối 14/9 tại TP.HCM. So với các năm, mùa Miss Grand Vietnam 2025 giảm nhiệt sâu về cả hiệu ứng lẫn chất lượng thí sinh. Dù vậy, một số gương mặt đang có phần thể hiện nổi trội hơn, được dự đoán giành vương miện gồm Yến Nhi, Thu Trà, Thu Thủy...
Người đẹp Yến Nhi (SBD 379) đến từ Đắk Lắk đang là gương mặt triển vọng nhất. Cô lọt vào top 5 Grand Heat. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Yến Nhi từng góp mặt tại Miss Grand Vietnam 2024 và lọt top 15. Tại cuộc thi năm nay, người đẹp đặt mục tiêu cao nhất.
Đến từ Nghệ An, Lê Thu Trà (SBD 456) là người đẹp có hình thể đẹp nhất nhì Miss Grand Vietnam năm nay. Cô cao 1,77 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-60-88 cm. Thu Trà từng tham gia Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và lọt top 15. Trở lại một sân chơi sắc đẹp với tiêu chí khác biệt, Thu Trà cho thấy nhiều tiến bộ về kỹ năng trình diễn. Cô sinh năm 2002, đang theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương Mại.
Bùi Thu Thủy (SBD 145) lọt top các thí sinh nổi bật trước đêm chung kết Miss Grand Vietnam năm nay. Cô quê Hưng Yên, cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-62-91 cm. Người đẹp sở hữu thành tích top 5 Người đẹp thời trang và top 5 Bứt phá giới hạn. Cô từng góp mặt tại Miss Tourism World - China 2024.
Hồng Ngân sở hữu gương mặt cá tính, hình thể nóng bỏng và phong cách trình diễn tự tin. Cô là gương mặt mới tại cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp đến từ TP.HCM, là một trong 5 thí sinh được xướng tên ở Grand Heat. Nếu tiếp tục giữ phong độ ổn định, cô là nhân tố có thể tiến sâu trong đêm chung kết diễn ra vào tối 14/9 tới đây.
Đinh Y Quyên (trái) và Nguyễn Phương Hoa (phải) cũng là hai thí sinh có thể tạo ra bất ngờ ở đêm chung kết cuộc thi. Đinh Y Quyên sinh năm 1996 ở Gia Lai. Cô tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại Đại học Y Tây Nguyên. Y Quyên hiện là bác sĩ da liễu Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Người đẹp cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm. Trong khi đó, Phương Hoa sinh năm 1995, đến từ TP.HCM. Cô từng góp mặt tại Miss Supranational Vietnam 2018, Miss World Vietnam 2019.
