Cô gái nào đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2025?

Đến từ Nghệ An, Lê Thu Trà (SBD 456) là người đẹp có hình thể đẹp nhất nhì Miss Grand Vietnam năm nay. Cô cao 1,77 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-60-88 cm. Thu Trà từng tham gia Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và lọt top 15. Trở lại một sân chơi sắc đẹp với tiêu chí khác biệt, Thu Trà cho thấy nhiều tiến bộ về kỹ năng trình diễn. Cô sinh năm 2002, đang theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương Mại.