Cổ động viên TP.HCM vỡ òa khi U22 Việt Nam gỡ hòa Thái Lan

Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) là nơi lắp đặt màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân xem trận chung kết SEA Games 33. Từ trước khi trận đấu bắt đầu, hàng nghìn người dân đã nhuộm đỏ cả một khu vực với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, cờ Tổ quốc. Ảnh: Hoài Bảo.