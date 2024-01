Cillian Murphy thắng giải Quả cầu Vàng, đồng hồ trên tay anh cũng vậy

Diễn viên hài Will Ferrell mặc bộ đồ trắng muốt, đeo nơ cổ màu đen, phối thêm chiếc đồng hồ Omega Seamaster Diver 300 m. Đây là món phụ kiện giống với cỗ máy thời gian được James Bond sử dụng khi đóng phim No Time To Die. Tuy nhiên, đồng hồ của Will Ferrell nhẹ hơn nhờ lớp vỏ được làm bằng titan. Mặt số tráng nhôm màu nâu khiến món đồ trở nên cổ điển, trang nhã hơn, gia tăng dấu ấn thời gian của dòng đồng hồ lâu đời này.