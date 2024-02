Chọn quà ý nghĩa, xa mặt không cách lòng mùa Valentine

Valentine năm nay rơi đúng Tết Nguyên đán, nhiều cặp đôi có thể không ở cạnh nhau. Vì vậy, đây là dịp bạn trao đi món quà để đối phương luôn cảm nhận tình yêu dù xa cách.

Valentine (14/2) xuất phát từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, người trẻ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam cũng xem đây là ngày đặc biệt, lãng mạn và ngọt ngào cho các cặp đôi.

Vào ngày này, người ta thường dành cho nửa kia món quà ý nghĩa, bày tỏ tình cảm chân thành với đối phương. Vậy nên, năm nay dù không thể bên nhau dịp đặc biệt này, các cặp đôi vẫn có thể thể hiện tình cảm thông qua những món quà ý nghĩa, xóa nhòa rào cản về khoảng cách địa lý.

Không bên nhau ngày Valentine

Valentine năm nay khá đặc biệt, rơi vào mùng 5 Âm lịch - dịp đoàn viên, sum vầy cùng gia đình. Vì nhiều lý do, không phải cặp đôi nào cũng có cơ hội đón mùa yêu bên nhau.

Minh Chi (Hà Nội) buồn khi không thu xếp, cân bằng thời gian giữa việc thăm hỏi, chúc Tết họ hàng và đi chơi 14/2: “Bố mẹ có kế hoạch về quê ngoại ở Hà Nam chúc Tết ông bà, họ hàng từ nhiều tháng trước nên tôi đành hủy hẹn Valentine cùng bạn trai”.

Những người trẻ yêu nhau nhưng không thể sắp xếp ở cạnh nhau ngày Valentine năm nay. Ảnh: Oziel Gómez.

Tương tự, Văn Trung (Quảng Ngãi) và Thu Hà (TP.HCM) đón Valentine online ở khoảng cách hơn 700 km. Ba năm yêu nhau, có lẽ, đây là mùa lễ khác biệt nhất cả hai trải qua. “Thật ra, tôi cũng có đôi chút tiếc vì bạn gái rất thích ngày lễ này. Năm trước, chúng tôi cùng ăn tối ở một nhà hàng Pháp với nến và hoa”, Trung kể.

Để nửa kia không hụt hẫng, dù vui chơi ngày Tết cùng anh em, Trung vẫn đặt nhắc hẹn video call tâm tình với bạn gái. Anh cũng không quên chuẩn bị món đặc biệt tặng bạn gái vừa đậm chất Tết và lãng mạn không khí Valentine dù ở xa nhau.

Còn với Hoàng Nguyên (TP.HCM), do tính chất công việc, anh và bạn gái yêu xa đã 2 năm. Cả hai cũng bỏ lỡ cơ hội bên nhau vào ngày này năm trước.

“Chúng tôi chỉ tạm thời sống xa nhau để chuẩn bị cho tương lai lâu dài hơn. Không riêng gì Valentine, rất nhiều dịp đặc biệt, cả hai đành hẹn lại, tổ chức sau. Tôi cho rằng yêu xa không quá đáng sợ, chỉ cần tin tưởng, cảm thông và nghĩ về nhau nhiều hơn”, Nguyên chia sẻ.

Valentine năm nay cũng là dấu mốc đặc biệt, kỷ niệm 3 năm tình yêu của họ. Chàng trai lên kế hoạch tổ chức Valetine khó quên từ trước Tết: “Tôi sẽ gửi hoa, chocolate và bất ngờ xuất hiện ở nhà cô ấy cùng nhẫn cầu hôn”. Nguyên hy vọng sự chân thành sẽ khiến bạn gái xúc động, đồng ý cùng anh bước vào lễ đường.

Cân nhắc chọn quà ý nghĩa

Mỗi đôi trẻ yêu nhau đều biết cách tận hưởng, trải qua Valentine của riêng mình, như Hoàng Nguyên biến ngày lễ tình yêu thành cột mốc đáng nhớ trong đời. “Với tôi, khoảnh khắc bạn gái gật đầu rất ý nghĩa. Đây vừa là lời hẹn ước cùng nhau về chung một nhà, vừa khởi đầu cho hành trình hôn nhân phía trước”, Nguyên bộc bạch.

Vì thế, để chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt rơi đúng Tết Nguyên đán và lễ tình yêu, Nguyên mất nhiều thời gian tìm chiếc nhẫn ưng ý. Anh cân nhắc giữa chất liệu cao cấp vừa sang trọng lại mang giá trị lâu dài. Trong đó, nhẫn kim cương luôn được xem là minh chứng cho tình yêu bền vững.

“Sau khi tham khảo, tôi ấn tượng với thiết kế tinh xảo và giá trị của chiếc nhẫn kim cương của PNJ. Bỏ ra số tiền lớn mua nhẫn, dĩ nhiên tôi chỉ tin tưởng thương hiệu uy tín”, anh Nguyên phân tích.

Hoàng Nguyên chọn nhẫn kim cương với thiết kế halo ấn tượng từ PNJ.

Ngoài ra, dịp Tết năm nay, PNJ cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm chủ đề Tình Duyên, Tài Lộc, Công Danh, Bình An - thuộc bộ sưu tập Kim Bảo Như Ý. Kim Bảo Như Ý là sự kết hợp hài hoà giữa những biểu tượng may mắn như mặt gậy như ý, cỏ 4 lá, đồng kim tiền và trái tim - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Bộ trang sức góp phần tô điểm diện mạo người sở hữu cũng như gửi gắm mong cầu về bình an, tài lộc, sự nghiệp và tình duyên trong năm mới. Nhờ đó, người trẻ có thêm nhiều lựa chọn quà tặng độc đáo, khác biệt cho nửa kia dịp 14/2 năm nay.

Hứng thú với thông điệp phía sau, kiểu dáng đơn giản của các mẫu thiết kế chủ đề Tình Duyên, Minh Chi và bạn trai đã cùng nhau lựa chọn sản phẩm này, đánh dấu hành trình tình duyên trong năm mới suôn sẻ.

PNJ ra mắt nhiều bộ sưu tập phù hợp đa dạng nhu cầu.

Trong khi đó, vàng tài lộc mang lời chúc bình an phù hợp với tiêu chí chọn quà tặng bạn gái mà Văn Trung đặt ra. Trung hy vọng món quà “lì xì vàng” này khiến lễ tình nhân năm nay đáng nhớ hơn, đồng thời mang đến cho bạn gái nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, cuộc sống. Đây cũng là khoản tiết kiệm cho tương lại cả hai sau này.

