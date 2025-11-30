Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chelsea 0-0 Arsenal: Estevao phung phí cơ hội

  • Chủ nhật, 30/11/2025 23:34 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Phút 18, Mosquera phá bóng lỗi nhưng Estevao lại dứt điểm lên trời trước khung thành rộng mở.

Chủ nhà phung phí cơ hội.

Thống kê đáng chú ý:

  • Chelsea chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất gặp Arsenal tại Premier League (Hòa 3, Thua 7), chuỗi trận này kéo dài từ tháng 12/2019.
  • Chelsea đã giữ sạch lưới 8 lần trong 13 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.
  • Chelsea đã mở tỷ số trong cả 7 trận đấu gần nhất tại Premier League.
  • Arsenal chỉ để thủng lưới không quá một lần trong 13 trong số 14 trận đấu gần nhất tại giải đấu.
  • 6 trận derby London gần nhất của Arsenal tại Premier League có trung bình 3,7 bàn thắng.

Cầu thủ nổi bật:

  • Pedro Neto của Chelsea đã tham gia vào 5 bàn thắng trong 5 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (3 bàn, 2 kiến tạo).
  • Martin Odegaard của Arsenal đã trực tiếp đóng góp vào nhiều bàn thắng của Chelsea tại Ngoại hạng Anh hơn bất kỳ đối thủ nào khác (7), trong khi anh chưa bao giờ thua "The Blues" (Thắng 6, Hòa 2).

