Chaumet đã đúng khi mời Song Hye Kyo làm đại sứ thương hiệu

Cũng trong phim Now We Are Breaking Up, Song Hye-kyo xuất hiện với chiếc đồng hồ Chaumet Class One trên cổ tay. Đây là cỗ máy thời gian có lịch sử phát triển lâu đời. Phiên bản mới của Class One có 3 màu sắc mặt số, bao gồm đen, trắng và hồng. Người dùng cũng có thể lựa chọn giữa dây đeo thép không gỉ hoặc dây cao su trắng, đen. Phiên bản đồng hồ trên tay diễn viên Hàn Quốc sở hữu mặt số trắng và dây đeo thép vừa sang trọng, lịch sự, vừa năng động, trẻ trung, phù hợp với hình tượng nhân vật mà cô thủ vai trong phim. Ảnh: SBS.