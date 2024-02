Chanel No. 5 hóa thành vòng kim cương nặng hơn 20 carat

Vòng cổ The Eternal No. 5 có mặt dây chuyền kim cương, thiết kế dựa trên hình dạng của nút chai nước hoa Chanel No. 5, cùng với đó là con số 5 may mắn huyền thoại của thương hiệu.

Món trang sức cao cấp, gợi cảm lấp lánh quanh cổ, như dấu ấn của hương nước hoa Chanel No.5. Ảnh: AM + PM, Camille Lichtenstern/New York Times. Nhân dịp khai trương của hàng kinh doanh phụ kiện đồng hồ và trang sức cao cấp đầu tiên tại New York (Mỹ) trong tháng này, Chanel giới thiệu mẫu dây chuyền mới có thiết kế lấy cảm hứng từ chai nước hoa Chanel No. 5 nổi tiếng, theo The New York Times. Mẫu trang sức mới có mặt dây chuyền kim cương nặng 20,09 carat được cắt kiểu emerald. Viên kim cương này có thể tháo rời và dùng như nhẫn đeo tay. Phía trên mặt dây chuyền là số 5 làm từ vàng trắng 18K, đính kèm trên viền là kim cương pavé. Mặt dây chuyền của món trang sức xa xỉ Chanel mới ra mắt có thiết kế dựa trên hình dạng của nút chai cũng như khung cảnh từ trên cao của quảng trường Vendome (Paris, Pháp) hình bát giác, có thể thấy qua từ dãy phòng của Chanel tại Ritz, nơi bà đã sống trong suốt 34 năm. Hiện vòng cổ The Eternal No. 5 chỉ phân phối tại cửa hàng Fifth Avenue của Chanel tại Manhattan (New York, Mỹ), giá bán theo yêu cầu. Bức tranh in màu năm 1927 vẽ chai nước hoa Chanel No. 5 của nghệ sĩ người Pháp Georges Goursat, còn được biết đến với nghệ danh là Sem. Ảnh: Chanel Patrimoine Collection (Paris). Năm 1920, sau khi khai trương thành công cửa hàng thời trang tại Biarritz (Pháp), Gabrielle Chanel, hay còn biết đến là Coco Chanel, người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng cùng tên, đã quyết định tạo ra nước hoa đầu tiên của mình. Tham vọng tạo ra một mùi hương khác biệt so với thời bấy giờ, “bà chủ” Chanel đã hợp tác cùng Ernest Beaux, một nhà chế tác nước hoa người Nga gốc Pháp, cùng phát triển “loại nước hoa cho phụ nữ, mang mùi hương của phụ nữ”. Beaux đã sưu tầm và nhập khẩu các thành phần quý từ khắp nơi trên thế giới. Ông kết hợp hơn 80 hương liệu khác nhau, bao gồm hoa nhài và hoa hồng may thu hoạch từ Grasse (Pháp); hoa ylang-ylang từ đảo Madagascar; hạt tonka Brazil; và gỗ đàn hương. Sau nhiều tháng nghiên cứu, Beaux mang đến loạt mùi hương cho Chanel chọn, và bà đã lựa lấy lọ dán nhãn số 5. “Tôi giới thiệu bộ sưu tập váy của mình vào ngày 5/5, ngày thứ 5 của tháng 5 của năm, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng con số này, tôi tin đây là con số mang lại may mắn”, Chanel trả lời Beaux khi được hỏi về tên của loại nước hoa mà bà đã chọn. Và đó là cách mà Chanel No. 5, một trong những chai nước hoa nổi tiếng nhất và lâu đời nhất thế giới được ra đời. Mẫu vòng cổ The Eternal No. 5 mới ra mắt của Chanel. Không chỉ khác biệt về mùi hương, Gabrielle Chanel cũng hướng đến thiết kế chai độc đáo và đột phá so với những sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Được lấy ý tưởng từ đồ đựng các sản phẩm chăm sóc cá nhân của nam giới và bình đựng rượu của người tình cũ đã qua đời trước đó của Chanel, chai nước hoa Chanel No. 5 mang diện mạo "mộc mạc”, tựa những lọ dược phẩm thường thấy trong các tiệm bào chế thuốc. Chanel No. 5 được chế tác từ thuỷ tinh, màu trong suốt, tôn lên màu nước hoa hổ phách rực rỡ bên trong lớp vỏ như vô hình. Chai được đóng kín bởi nút thuỷ tinh hình vuông có hai chữ C phông chữ sans-serif lồng vào nhau. Phiên bản năm 1921 này đã đánh dấu cột mốc ra mắt logo, thứ đã trở thành biểu tượng huyền thoại về sau của Chanel. Năm 1924, nút chai được thiết kế lại thành hình bát giác cắt vát, ngoại trừ thay đổi này, phần còn lại của Chanel No. 5 đã giữ nguyên hầu hết trong suốt thế kỷ qua. Thiết kế ban đầu năm 1921 của chai nước hoa Chanel No. 5. Giới mộ điệu Trung Quốc ngóng chờ triển lãm Coco Chanel Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của NTK Gabrielle "Coco" Chanel sẽ dừng chân tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào mùa hè này. Tái thương mại trong ngành thời trang Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.