Chân dung doanh nghiệp được MobiFone, Techcombank, One Mount thành lập

MobiFone và 2 doanh nghiệp tư nhân gồm One Mount Group, Techcombank đã cùng thành lập Công ty Thanh toán số MobiFone với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Công ty Thanh toán số MobiFone được thành lập vào cuối tháng 6 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng . Ảnh: MobiFone.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Thanh toán số MobiFone được thành lập vào cuối tháng 6, có trụ sở tại tầng 30 Tòa tháp C5 D'Capital, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là các loại dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu/chi hộ... theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Doanh nghiệp này đăng ký vốn điều lệ 300 tỷ đồng . Trong đó, danh sách các nhà sáng lập gồm Tổng công ty Viễn thông MobiFone góp 153 tỷ đồng (nắm 51% cổ phần), CTCP One Mount Group góp 114 tỷ đồng (38% cổ phần), Techcombank góp 33 tỷ đồng (11% cổ phần).

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Phan Thanh Sơn. Trước đây, ông Sơn là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối ngân hàng giao dịch toàn cầu của Techcombank.

Đáng chú ý, ông Phan Thanh Sơn mới được HĐQT Techcombank thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc một ngày trước khi Công ty Thanh toán số MobiFone được thành lập.

Ông Phan Thanh Sơn (sinh năm 1974) tốt nghiệp thạc sỹ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và từng giữ nhiều chức vụ về quản lý thị trường thế giới tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, Citibank Việt Nam, Citigroup Global Markets Hongkong.

Ông Sơn từng là Phó tổng giám đốc TPBank trước khi gia nhập Techcombank vào tháng 1/2011. Đến năm 2019, vị lãnh đạo được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối ngân hàng giao dịch toàn cầu.

Cơ cấu cổ đông tại Công ty Thanh toán số MobiFone cho thấy sự hợp tác sâu rộng của hệ sinh thái Techcombank với “ông lớn” viễn thông MobiFone.

Trong khi đó, One Mount Group là công ty công nghệ được thành lập bởi các tập đoàn lớn như Techcombank và Vingroup, đang vận hành 3 nền tảng chính gồm VinShop thuộc One Mount Distribution, OneU thuộc One Mount Consumer và OneHousing thuộc One Mount Real Estate.

One Mount Group từng là công ty thành viên của Vingroup, được thành lập vào cuối năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm giữ 51,22% vốn. Tuy nhiên, đến nửa đầu năm 2022, Vingroup đã thoái toàn bộ vốn tại One Mount với mức định giá gần 600 triệu USD .

Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh) đang giữ chức Chủ tịch HĐQT One Mount Group. Ông Hồ Anh Minh (con trai ông Hùng Anh) cũng đang nắm hơn 10% vốn doanh nghiệp này.