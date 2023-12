'Chăn con công' gây sốt ở Paris

Một fashionista Trung Quốc gây chú ý khi đăng tải loạt clip diện trang phục được làm từ vải may chăn con công lên mạng xã hội.

Li Meiyue lăng xê trang phục in chi tiết hoa dongbei, tạo thành trào lưu thời trang mới. Ảnh: @aiailevi.

Mặc áo phao dày như chăn bông xuống phố để đối phó với thời tiết giá lạnh không còn là ý tưởng mới lạ.

Gần đây, Li Meiyue, một fashionista Trung Quốc sở hữu 120 triệu lượt thích trên mạng xã hội, gây chú ý khi đăng tải loạt clip, hình ảnh khoác chăn con công ra đường.

Loạt video này lập tức thu hút sự quan tâm của các tín đồ yêu thời trang. Clip anh mặc bộ đồ lạ mắt tham quan Paris (Pháp) đạt 12,8 triệu lượt xem.

Li Meiyue thiết kế những set suit từ vải in hoạ tiết hoa dongbei truyền thống. Ảnh: @aiailevi.

Cơn sốt của giới trẻ Trung Quốc

Li Meiyue thể hiện sự sáng tạo khi tự chế hàng loạt trang phục từ vải in hoạ tiết hoa dongbei truyền thống của người Trung Quốc. Đây là loại vải được dùng để may chăn, thường được gọi là chăn con công tại Việt Nam.

Fashionista này sử dụng chất liệu đặc biệt để thiết kế các kiểu dáng trang phục khác nhau như áo phông, set suit và váy. Không chỉ tự mặc những món đồ này, anh còn mời bạn bè mặc cùng, tạo thành hiệu ứng khi xuất hiện trên đường phố London (Anh) hay Paris (Pháp).

Bên cạnh váy áo, Li Meiyue cũng may thêm các món phụ kiện như mũ nồi, caravat hay balo từ loại vải truyền thông, giúp tổng thể outfit trở nên ton-sur-ton. Ý tưởng độc đáo của anh nhận được sự hưởng ứng từ giới mộ điệu trên khắp thế giới.

Với sự sáng tạo, Li Meiyue đem đến sức sống mới cho hoạ tiết hoa dongbei, đưa chi tiết mang đậm màu sắc truyền thống này vào trang phục hàng ngày của giới trẻ. Anh còn phối thêm những món phụ kiện thời thượng như corset, thắt lưng hay kính mắt, giúp outfit trở nên hiện đại hơn.

Trong chuyến du lịch Việt Nam, fashionista này trổ tài phối đồ cho một người bạn mới gặp. Anh kết hợp bộ đồ hoạ tiết chăn con công với corset, tạo điểm nhấn với đôi vớ cao cổ màu đỏ rực.

Với những phương pháp ứng dụng đa dạng, Li Meiyue nhiệt tình lăng xê trang phục in hoạ tiết hoa dongbei, tạo ra một cơn sốt trên mạng xã hội.

Những bộ đồ in hoạ tiết chăn con công tạo ra một cơn sốt trên mạng xã hội. Ảnh: @aiailevi.

Vải may chăn truyền thống của Trung Quốc tạo điểm nhấn khi được ứng dụng trong thời trang. Ảnh: @aiailevi.

Hoạ tiết chăn con công

Vải hoa dongbei bắt nguồn từ vùng nông thôn phía Đông Bắc của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Chất liệu này thường được sử dụng để may những tấm chăn sặc sỡ, giúp người dân các khu vực này giữ ấm trong mùa đông.

Vào mùa hè, họ chỉ cần sử dụng một chiếc chăn mỏng. Song, để đối phó với mùa đông lạnh giá, người dân các tỉnh thành này còn nhồi thêm bông vào lớp vỏ chăn, gia tăng khả năng ủ ấm, chống gió lạnh.

Theo phong tục của người Trung Quốc, đây cũng là món quà mang lại sự may mắn cho những cặp vợ chồng mới cưới. Đôi tân lang tân nương thường nhận tấm chăn từ gia đình 2 bên cùng những lời chúc phúc tốt lành.

Những chiếc chăn hoạ tiết hoa dongbei bắt đầu du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Bắc, từ thời kỳ bao cấp (kéo dài từ 1976 đến 1986). Đây là món đồ chứa đựng kỷ niệm của nhiều gia đình.

Có 2 loại chăn này, bao gồm loại in hoạ tiết hoa dongbei và loại bổ sung thêm hình ảnh con công. Tên gọi chăn con công cũng bắt nguồn từ đặc điểm đó.

Với màu sắc đỏ rực rỡ biểu tượng cho sự may mắn và chi tiết hoa in kín mặt vải, chất liệu này luôn nổi bật trong mọi hoàn cảnh ứng dụng. Vì thế, khi diện trang phục in hoạ tiết hoa dongbei, người mặc có thể lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên đường phố.

Hoạ tiết hoa dongbei đặc biệt quen thuộc với người Việt Nam, được ứng dụng trong nhiều trang phục, đồ dùng khác nhau. Ảnh: @aiailevi.