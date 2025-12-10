Cặp đôi sợ ma giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games

Bài biểu diễn mô phỏng “cương thi” vừa giúp đội tuyển ju-jitsu giành huy chương đồng nội dung biểu diễn nữ. Đây là huy chương đầu tiên của Việt Nam ở SEA Games 33.

Sáng 9/12, Ju-jitsu “lĩnh ấn tiên phong” cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung biểu diễn nữ với cặp đôi VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích. Đôi nữ của Việt Nam vượt qua vòng loại với 8 VĐV, tiến vào chung kết.

Cặp đôi VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích chỉ đứng sau hai cặp VĐV chủ nhà ở chung kết biểu diễn nữ môn ju-jitsu. Ảnh: Minh Chiến.

Ở chung kết với 3 cặp đôi khác (hai cặp của Thái Lan, một của Lào), các VĐV Việt Nam đã thi đấu tốt, đạt 48,0 điểm, đứng hạng ba và và giành huy chương đồng. Huy chương của Hồng Ngọc và Ngọc Bích là huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Họ chỉ xếp sau hai cặp đôi của chủ nhà Thái Lan. Bài thi giành HCV của đôi VĐV Thái Lan có sử dụng động tác múa quạt, đạt 51,0 điểm.

Bài thi của Hồng Ngọc và Ngọc Bích ở nội dung biểu diễn, mô tả các động tác của “cương thi” kèm các phần biểu diễn quyền. Điều thú vị là cả hai VĐV Việt Nam đều rất sợ ma. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, họ đã quyết định biến điểm yếu này thành điểm mạnh, dàn dựng một bài thi thú vị, phù hợp với văn hóa Thái Lan để mang tới SEA Games.

Phần thi của Hồng Ngọc và Ngọc Bích được đánh giá sáng tạo, gần gũi với văn hóa Thái Lan, có nhiều động tác biểu diễn đẹp, tạo không khí phấn khích trong nhà thi đấu. Tuy nhiên, đôi VĐV Việt Nam đã không thể vượt qua các đối thủ Thái Lan vốn rất mạnh và còn được thi đấu trên sân nhà.

Bên cạnh nội dung biểu diễn nữ, ju-jitsu còn 9 nội dung chung kết khác, với sự có mặt của các VĐV Việt Nam trong ngày thi đấu 10/12, ban huấn luyện vẫn hy vọng có huy chương vàng xuất hiện tại môn thi đấu này.

Ngoài ju-jitsu, huy chương vàng đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Đại hội này cũng có thể xuất hiện tại môn taekwondo hoặc canoeing.