'Canh bạc' đồng USD của ông Trump đe dọa đặc quyền toàn cầu của Mỹ

Việc chính quyền Tổng thống Trump xem xét làm suy yếu đồng USD được cho là có thể ảnh hưởng đến chi phí vay thấp, ổn định kinh tế Mỹ và vị thế toàn cầu của Washington.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và các cố vấn kinh tế liên tục áp dụng những chính sách được nhiều chuyên gia mô tả là “ảo tưởng chính sách”, theo Guardian.

Bản chất của các quyết định này là tin tưởng rằng hai hoặc nhiều chính sách mâu thuẫn có thể đồng thời phát huy hiệu quả, hoặc một chính sách có thể thực hiện nhiều mục tiêu trái ngược nhau.

Chính sách về đồng USD của chính quyền Tổng thống Trump là một ví dụ điển hình khi vừa duy trì cảnh báo các quốc gia khác không thay thế USD vừa thăm dò những phương án “giảm giá” vị thế của đồng tiền này.

Tiến sĩ Stephen Miran, cố vấn kinh tế trưởng của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Cố vấn kinh tế trưởng Stephen Miran của đội ngũ ông Trump cho rằng việc đồng USD đóng vai trò đồng tiền dự trữ chính toàn cầu vừa là một gánh nặng đối với Mỹ, vừa góp phần làm tăng thâm hụt thương mại mà Tổng thống Trump thường chỉ trích.

Ông Miran cho rằng “Mỹ nhập khẩu quá nhiều không phải vì tiêu dùng, mà vì cần xuất khẩu trái phiếu Kho bạc để các quốc gia khác có nơi trú ẩn tài sản dự trữ”, từ đó dẫn đến việc đồng USD bị định giá quá cao, cản trở cân bằng thương mại quốc tế.

Đồng bạc xanh có khả năng mất giá

Các chuyên gia cảnh báo rằng chính quyền ông Trump có thể làm suy yếu đồng USD, dù là do lựa chọn chính sách hay năng lực điều hành hạn chế. Kết quả là các quốc gia và nhà đầu tư toàn cầu sẽ chịu tác động lớn nếu trái phiếu Kho bạc Mỹ mất đi vị thế an toàn hàng đầu.

Hiện không đồng tiền nào có thể thay thế USD: đồng EUR thiếu thị trường vốn thống nhất, trong khi nhân dân tệ bị hạn chế bởi kiểm soát dòng vốn của Trung Quốc, hạn chế khả năng lưu thông tự do, Guardian nhận định.

Giới chuyên gia đánh giá rằng khoảng 2/3 các quốc gia ổn định tỷ giá đồng nội tệ với USD nhằm bảo vệ khỏi các cú sốc kinh tế toàn cầu. Do đó, việc làm suy yếu đồng USD sẽ phá vỡ hệ thống phòng vệ này.

Giảm giá trị USD cũng đồng nghĩa Mỹ sẽ đánh mất công cụ quyền lực quốc tế, trong đó có khả năng sử dụng biện pháp trừng phạt tài chính, cũng như “đặc quyền quá mức” cho phép chính phủ Mỹ vay nợ ở mức lãi suất thấp.

Đồng USD là công cụ cung cấp nhiều đặc quyền cho Mỹ trên trường quốc tế. Ảnh: Reuters.

Cố vấn Miran cho rằng dù việc đồng USD hút vốn vào trái phiếu Kho bạc tạo ra thâm hụt thương mại, đó là một lợi thế thực sự: “Điều này giúp Mỹ tài trợ cho khoản nợ khổng lồ, hiện chiếm 120% GDP, với lãi suất thấp và duy trì ưu thế về tài sản quốc tế”.

Vị thế thống trị của USD đang giảm dần, hiện chiếm 58% dự trữ ngoại hối toàn cầu, giảm từ mức 74% hồi thập niên 2000. Cuộc chiến thương mại và chính sách thuế quan do Tổng thống Trump khởi xướng cũng làm suy giảm khả năng “bảo hiểm” kinh tế của đồng tiền này.

Giáo sư Tarek Hassan (Đại học Boston) lưu ý rằng các mức thuế quan hiện hành đã đẩy lãi suất Mỹ tăng khoảng 0,5 điểm %, khiến các quốc gia đang phát triển tìm đến các đồng tiền ít chịu lãi suất cao như franc Thụy Sĩ hay nhân dân tệ.

"Chúng ta đang giảm tác động của mình đối với thị trường toàn cầu, và khi làm vậy, chúng ta cũng làm giảm vai trò an toàn của đồng đô la”, ông Tarek nhận định.

Tác động quốc tế

Khi Tổng thống Trump công bố các biện pháp thuế “đối ứng” vào tháng 4, thị trường chứng khoán, trái phiếu và USD đồng loạt lao dốc, phá vỡ quy luật truyền thống rằng tài sản Mỹ luôn là nơi trú ẩn an toàn trong bất ổn.

Mặc dù sau đó thị trường tạm ổn định và các quyết định thuế quan bị thu hồi một phần, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ dài hạn vẫn hiện hữu. Niềm tin vào trái phiếu Kho bạc Mỹ và USD có thể tiếp tục giảm nếu các chính sách thương mại không đồng nhất.

Động thái làm suy yếu vị thế USD có thể làm giảm ảnh hưởng kinh tế của Mỹ trên thế giới, khiến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính hoặc hạn chế truy cập hệ thống tài chính toàn cầu trở nên khó khăn hơn.

Đồng thời, “chi phí” của việc đánh đổi một USD yếu hơn để giảm thâm hụt thương mại là rất cao, bao gồm lãi suất vay nợ cao hơn và mất ưu thế so với tài sản quốc tế.

Khả năng suy yếu của đồng bạc xanh đặt ra nhiều bài toán hóc búa cho các cơ quan liên bang Mỹ, đặc biệt là Bộ Tài chính. Ảnh: Reuters.

Giới quan sát nhận định rằng trong dài hạn, các đồng tiền khác có thể lấp vào khoảng trống do USD để lại, đơn cử như đồng EUR nếu Liên minh châu Âu (EU) phát triển trái phiếu chung và thị trường vốn thống nhất.

Tuy nhiên, bảo hiểm chống cú sốc kinh tế và tài chính toàn cầu sẽ trở nên đắt đỏ hơn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế thế giới.

Tóm lại, dù việc làm suy yếu USD có thể mang lại lợi ích ngắn hạn như giảm thâm hụt thương mại, tác động lâu dài cho Mỹ và toàn cầu có thể rất nghiêm trọng, đặt ra thách thức lớn cho bất kỳ chính quyền nào tìm cách đảo ngược vị thế của đồng bạc xanh.