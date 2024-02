Cận cảnh ba lô phản lực, hộ chiếu giả của Điệp viên 007

Ngoài ra, triển lãm cũng đề cập đến việc làm thế nào những bộ phim này đã dự đoán trước được một số sáng chế và công nghệ thực tế trong tương lai. Các thiết bị khác trong triển lãm bao gồm máy quét võng mạc cho phép truy cập vào phòng liên lạc MI6 trong Golden Eye (1995), xe trượt tuyết Parahawk từ The World Is Not Enough (1999) và thiết bị bẻ khóa két sắt từ On Her Majesty's Secret Service (1969). Trong ảnh là một hộ chứa plutonium, xuất hiện trong tập phim The World is Not Enough (1999).